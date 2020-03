HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru 24 martie. Racii sunt sfătuiți să aibă răbdare, Capricornii se simt bine în familie

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Poate ca ai tendinta sa fii mai pesimist decat este cazul si sa te lasi influentat de detalii minore si nesemnificative prinse din zbor din surse care nu sunt de incredere. Ai nevoie sa schimbi aceasta stare de indata si sa te focusezi pe orice este pozitiv. Este singurul mod de a gasi solutii rapide si eficiente la probleme in loc sa te ineci intr-o singura picatura de apa. Daca esti optimist vei gasi si timp si dorinta sa te focusezi asupra ta, sa ai grija de nevoile tale si chiar sa iti improspatezi lookul. Aceste actiuni iti vor creste starea de spirit in mod considerabil si deci perspectiva asupra viitorului.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

CONECTEAZA-TE CU APA

Exista o puternica stare de pace atunci cand suntem langa o suprafata mare de apa cum este marea, lacul, oceanul, raul. Ionii negativi din apa au un efect pozitiv asupra starii noastre de bine. Iisus a spus ca el ne va da apa vie ca sa ne potoleasca setea iar spiritul sfant sa curga prin noi. Asa cum spiritul divin ne umple de energia vietii, tot la fel se intampla si cu apa. Uneori este indicat sa cureti ganduri si emotii si un mod excelent sa o faci este sa fii in contact cu energia apei. Apa este conectata oricum la emotiile noastre. Contempla apa si fii total prezent si astfel te vei relaxa si te vei putea focusa asupra mesajelor si ghidarii pe care Dumnezeu ti le trimite. Ai fost coplesit de emotii in ultimul timp ? Daca da, primesti ghidare sa stai pe un mal de apa cand poti. Si privitul unui video cu valuri care se misca sau ascultatul unui audio cu sunetele marii sunt un alt mod minunat de a te relaxa si de a-ti deschide inima spre conversatii vindecatoare cu spiritul divin ce iti vorbeste permanent.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

AJUTAND PE ALTII TE AJUTI PE TINE

Cand erai copil, faceai tot ce puteai mai bine ca sa iti arati aprecierea pentru cei dragi. Poate ca faceai cate o lucrare manuala cu drag si o aduceai acasa ca simbol al dragostei tale. Dadeai ce aveai si asta era mai mult decat suficient. Si in continuare este! Cand esti plin cu iubire, este natural sa o impartasesti cu oamenii cu care traiesti si facand asa, te ajuti pe tine. Isus ne-a invatat ca cele mai importante sarcini ale noastre sunt sa il iubim pe Dumnezeu si sa ne iubim aproapele ca pe noi insine. El ne-a indemnat sa fim implicati in caritate si intrajutorare, in special celor care nu sunt capabili sa se ajute pe sine. Uita-te sau afla daca cineva are nevoie de ajutorul tau. Poti si sa te rogi in moduri care sa ajute lumea, poate donand lucruri la un asezamant sau fiind voluntar la o organizatie caritabila. Cand ii ajuti pe altii, tu inveti sa te apreciezi mai mult pe tine. Iti descoperi utilitatea si iti implinesti nevoia de a fi de folos. Te si apropii mai mult de Dumnezeu pentru ca manifesti compasiunea Sa pentru lume.

