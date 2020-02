HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru 25 februarie. Gemenii trebuie să-și deschidă inima, Capricornii pot să-și facă timp pentru muncă

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

FII EXCELENT

Intr-o lume care promoveaza satisfactia imediata, multi oameni nu se implica sa dea tot ce au mai bun din ei in ce fac. Poate ca vor tot ce e mai bun din viata dar nu sunt dispusi sa dea ce e mai bun. Ei aleg calea cea mai usoara sau superficiala sau fac minimum necesar. Daca tu alegi sa dai implicare de 100% in orice faci, vei primi recompense pamantesti inclusiv satisfactia de a sti ca ai facut si faci tot ce se poate mai bine. Nu este despre perfectiune ci despre a-ti pasa de calitatea muncii tale. Este despre a-l glorifica pe Dumnezeu. Fie ca esti la munca, fie in relatii, fie ca te rogi la Dumnezeu sau speli vasele, da totul cu o atitudine de recunostinta. Rezista tentatiei de a fi mediocru sau de a amana. Ramai in minte cu Dumnezeu si cu voia Sa si comite-te sa dai tot ce ai mai bun in toate domeniile vietii tale, ca si cum Dumnezeu ar fi chiar langa tine. Pana la urma, chiar este !

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

SARBATORESTE VIATA

Copiii adora sa danseze, sa cante si sa se joace! Sarbatorirea poate fi un mod natural de a fi si pentru noi cei care devenim adulti. Putem sa ne recapatam acel simt din copilarie si sa ne minunam cu incantare de frumusetea pe care Dumnezeu a creat-o aici pe pamant. O noua viata este un alt motiv de sarbatoare. Cand se naste un copil, oamenii sarbatoresc evenimentul prin daruri si ofera felicitari parintilor. Poti sa continui sa sarbatoresti orice se naste nou in viata ta, un nou proiect, un nou inceput de orice fel. Hraneste si ingrijeste copilul interior fiind in comuniune cu Dumnezeu care te iubeste asa de mult. Fa-o prin rugaciune. Acele momente tacute in care tu vorbesti cu Dumnezeu iti pot ridica ingrijorarile si poverile ca sa poti vedea binecuvantarile si frumusetea din viata ta. Sunt asa de multe motive de sarbatoare pentru care sa fii recunoscator!

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

DESCHIDE INIMA

O inima deschisa si iubitoare este asa de frumoasa! A merge in incredere si credinta si a trai in adevar este ceva ce invatam de la Dumnezeu. Toti ne putem reintoarce la starea de inocenta din copilarie cand credeam in tot. Daca atingem aceasta stare ca si adulti, va fi imposibil sa putem rani o alta fiinta. Imagineaza-ti o lume in care toti sunt deschisi, sinceri si iubitori – chiar s-ar simti ca raiul pe pamant. Daca porti in tine vinovatie, vorbeste deschis cu Dumnezeu despre regretele tale si greselile pe care crezi ca le-ai facut. El te va ierta si te va ajuta sa te ierti si tu pe tine. De aceea l-a trimis pe fiul sau Iisus pe pamant ca prin sacrificiul sau sa ridice poverile noastre de pe noi si sa deschida calea de a ne ierta unii pe altii. Uneori putem fi aspriti de provocarile ce vin din viata moderna. Insa daca ne reconectam cu Dumnezeu, inimile noastre se vor inalta si vor cunoaste pacea.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.