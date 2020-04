Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 26 aprilie. Berbecii trebuie să se protejeze, Fecioarele trebuie să spună adevărul

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna.

Horoscop. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Protejeaza-te

Captezi energiile celorlalti oameni si te poti simti mai obosit, suparat, fara putere de concentrare. Fecioara Maria si ingerii iti transmit mesajul ca este foarte important sa te protejezi. Asa cum nu iesi din casa fara umbrela daca ploua, asa ar trebui sa te protejezi de energiile negative, de cuvintele urate, de certuri. Imagineaza-te inconjurat de lumina si dragostea Fecioarei Maria si a ingerilor, ca sic and ai avea un scut in jurul tau.

Horoscop. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Canta si danseaza

Fecioara Maria si ingerii iti transmit ca ai nevoie de exprimare creativa si de o armonizare a timpului petrecut la munca si a timpului petrecut pentru tine. Cantecul si dansul sunt modalitati puternice de a iti deschide canalele creative si pentru a experimenta libertatea in deplinatatea expresiei sale. Vei realiza ca ai talente ascunse care iti vor creste increderea de sine. Muzica sufletului tau te va conecta cu Divinitatea si vei intelege mai usor ca este parte din tine. Stinge lumina, porneste muzica favorita si lasa-te purtat pe ritmurile ei, asa cum simti. Permite muzicii sa te patrunda si lasa-ti corpul sa se miste, fara sa te gandesti la miscarile pe care le faci.

Horoscop. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Parinti

Cum este/a fost relatia cu parintii tai? Cum este/ a fost relatia cu mama ta? Cum este/ a fost relatia cu tatal taua? Daca ai oarecare probleme cu diverse persoane, cel mai probabil ai emotii nevindecate din copilaria ta, in special din relatia cu mama. Daca iti este teama sa primesti iubirea in viata ta sau daca te simti vinovat ca vrei sa ti se implineasca nevoile, cere ajutorul ingerilor sa te ghideze in rezolvarea tulburarilor de natura emotionala provenite din relatia cu mama ta. Daca ai probleme cu increderea de sine, cere sprijinul ingerilor sa vindeci relatia cu tatal tau.

