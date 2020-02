HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru 26 februarie. Taurii află adevărul, Leii sunt sensibili

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

GRATIE

“Sunt un om plin cu aceeasi frumusete si perfectiune divina ca toate celelalte creatii ale lui Dumnezeu.”

Ai primit acest mesaj pentru ca Fecioara Maria iti vede frumusetea gratioasa si ea vrea sa te ajute sa o vezi si tu in tine deasemenea. Este un mesaj pentru cresterea increderii de sine si sentimentului de valoare de sine. Pe masura ce te vei simti mai bine despre tine, actiunile tale se vor schimba in directii pozitive care vor crea un climat mai sanatos pentru tine si cei dragi. Astazi imagineaza-ti cum ar gestiona Fecioara Maria fiecare situatie cu care tu te confrunti. Imbiba-te in esenta ei pe masura ce imbratisezi cu gratie tot ce vine spre tine. Gratia ta va genera in mod natural un magnetism care atrage spre tine oameni si experiente minunate.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

ADEVARUL

“Eu sunt sincer(a) cu iubire cu mine si cu ceilalti.”

Primesti acest mesaj pentru ca un adevar este cumva ascuns sau retinut din a fi comunicat. Cel mai probabil, tu esti cel/cea care il tine ascuns de tine insuti/insati. Cum te simti cu adevarat despre o situatie care iti vine prima in minte acum? Acest mesaj te consiliaza ca sa faci un inventar sincer, admitand fata de tine care iti sunt cele mai vulnerabile sentimente. Daca cineva nu este onest cu tine, potrivit pentru tine, corect cu tine, tu stii asta in inima ta. Prima persoana care iti vine in minte este probabil cea implicata intr-o lipsa de sinceritate. Uneori oamenii nu sunt onesti pentru ca fricile lor de conflict ii fac sa spuna vorbe doar ca sa faca pe plac. Alteori, lipsa de sinceritate vine dintr-o mentalitate de lipsa, atunci cand oamenii cred ca trebuie sa isi obtina ceea ce vor pentru ca nu e destul pentru toata lumea.

Ia-ti timp in liniste si meditatie si intreaba-te. Dumnezeu si spiritul sfant iti vor revela adevarul despre o situatie prezenta. Desi adevarul are o componenta subiectiva si fiecare persoana are propria sa opinie, exista o nevoie pentru mai multa onestitate ca sa vindeci si rezolvi o situatie prezenta.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

COMPASIUNE

“Eu vad si simt punctele de vedere ale altora cu iertare si bunatate”

Acest mesaj este ca un inger care vine la tine spre a-ti ridica felul in care iti vezi o situatie curenta si oamenii din ea, inclusiv tu. Ca o persoana sensibila ce esti, esti afectat de negativitatea altora si asta ti-a innegurat recent emotiile si gandurile. Ca sa aduci mai multa lumina in lumea ta, vezi situatiile oamenilor prin ochii Fecioarei Maria si a ingerilor. Sa stii ca ei (ca si tine) fac tot ce pot si stiu mai bine. Desi toti oamenii fac greseli, pana la urma cu totii vor acelasi lucru : pace si iubire.

Acest mesaj te cheama sa fii tu aducatorul de pace intr-o situatie si sa te asiguri ca avansezi spre o rezolutie armonioasa. Impartasind pacea si iubirea, tu aduci binecuvantari in aceasta situatie (stii tu despre ce e vorba) si iti cresti propriul respect de sine.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.