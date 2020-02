HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru 27 februarie. Fecioarele văd totul prin ochii iubirii, Peștii primesc cadoul iubirii

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

UN CAMIN FERICIT

Daca nu ai avut caminul plin de iubire si lumina in copilarie asa cum visai, poti oricand sa il creezi acum pentru tine, pentru familia ta si pentru copilul tau interior. Daca caminul copilariei tale ti-a lasat o amintire placuta, poti recrea acel sentiment de iubire si siguranta acum la maturitate. Roaga-te ca Dumnezeu sa iti umple casa cu iubirea si lumina divina care inlatura orice intuneric. Toate fiintele au nevoie de adapost. In natura, animalele sunt norocoase sa traiasca oriunde este cel mai bine pentru ele. Ca oameni, aveti unele limitari practice si nu puteti sa ne faceti casa chiar oriunde doriti. Rugaciunea si credinta deschid usa pentru a gasi caminul potrivit care sa fie mentinut in pace si protectie. Are casa ta nevoie de o curatenie amanuntita, inclusiv sa scapi de lucruri vechi ce te trag in spate ? Plimba-te prin casa si intreaba spiritul sfant sa iti indice care sunt lucrurile ce ar fi bine sa le donezi, vinzi sau arunci. Poate ca este timpul sa iti faci bagajul si sa te muti in alta casa. Fie ca noua locuinta apare ca necesitate sau ca alegerea ta, te poti ruga la Dumnezeu sa te ghideze spre locul ideal de locuit. Poti si sa te rogi sa ti se dea motivatia de a face curatenie detaliata in casa daca prea multele obiecte adunate au facut ca spatiul sa nu mai para confortabil.

Adu-L pe Dumnezeu in casa ta prin multa rugaciune si devotament iar casa va reflecta aceasta puternica iubire divina.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

DA PACII O SANSA

Daca acum te simti stresat sau blocat, este un semn sa iei o pauza si sa te rogi pentru ca pacea interioara sa reapara in tine. Asa cum un copil plange ca sa i se implineasca nevoile, si tu poti sa strigi spre Dumnezeu si sa ai incredere ca rugaciunea iti va fi auzita si raspunsa in cel mai bun mod cu putinta. Cand esti in stare de pace, esti mai relaxat natural si poti sa auzi mai bine ghidarea divina ca sa urmezi pasi pozitivi de actiune si si sa gasesti solutii. Pacea ta ii inspira si pe cei din jurul tau pentru ca aura ta este plina de iubire si delicatete. Altii se vor simti atrasi natural spre tine ca sa stea in prezenta ta pasjica. Tu poti aduce pacea in orice situatie daca te rogi pentru o solutie pasnica. Creatorul nostru nu are limite, deci cand dam atentie situatiei noastre prin rugaciune, el ne raspunde in cel mai frumos si creativ mod.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

RECUNOASTE ADEVARUL LUI DUMNEZEU

Ca si copil, iti purtai inima la vedere, erai autentic si transparent. Daca erai suparat, nu incercai sa iti infunzi emotiile in spatele unor obiceiuri nesanatoase sau sa pretinzi ca totul este bine cand nu asta simteai.

Emotiile sunt de obicei inconsecvente si sunt pe valuri, deci nu sunt cel mai de incredere ghid ca sa decizi doar in baza lor urmatorii pasi de actiune in viata. Cu toate acestea, daca ai un sentiment consistent si repetitiv despre o schimbare de viata pe care sa o faci, aceea este vocea spiritului tau care vorbeste prin inima ta. Exista o situatie in care trebuie sa fii sincer cu tine insuti ? Facand acest pas, vei simti mai multa bucurie, iubire, lumina si pace in viata ta. Poate ca este timpul sa iti rostesti adevarul intr-o situatie sau sa admiti adevarul despre ceva in fata ta.

A fi sincer cu tine este esential. Poate ca asta inseamna sa iti dai jos ochelarii cu lentile rozalii si sa infrunti realitatea. Dumnezeu te va ajuta intotdeauna sa depasesti orice frica pe care o ai de a face o schimbare care e sanatoasa pentru tine. Este important sa tii ochii si inima deschise ca sa primesti binecuvantarea adevarului in viata ta.

