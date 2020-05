Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 27 mai. Gemenii au parte de liniște, Scorpionii sunt puternici

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

ADEVARUL

“Eu sunt sincer(a) cu iubire cu mine si cu ceilalti.”

Primesti acest mesaj pentru ca un adevar este cumva ascuns sau retinut din a fi comunicat. Cel mai probabil, tu esti cel/cea care il tine ascuns de tine insuti/insati. Cum te simti cu adevarat despre o situatie care iti vine prima in minte acum? Acest mesaj te consiliaza ca sa faci un inventar sincer, admitand fata de tine care iti sunt cele mai vulnerabile sentimente. Daca cineva nu este onest cu tine, potrivit pentru tine, corect cu tine, tu stii asta in inima ta. Prima persoana care iti vine in minte este probabil cea implicata intr-o lipsa de sinceritate. Uneori oamenii nu sunt onesti pentru ca fricile lor de conflict ii fac sa spuna vorbe doar ca sa faca pe plac. Alteori, lipsa de sinceritate vine dintr-o mentalitate de lipsa, atunci cand oamenii cred ca trebuie sa isi obtina ceea ce vor pentru ca nu e destul pentru toata lumea.

Ia-ti timp in liniste si meditatie si intreaba-te. Dumnezeu si spiritul sfant iti vor revela adevarul despre o situatie prezenta. Desi adevarul are o componenta subiectiva si fiecare persoana are propria sa opinie, exista o nevoie pentru mai multa onestitate ca sa vindeci si rezolvi o situatie prezenta.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

COPILUL TAU INTERIOR

“Am grija de copilul din mine prin spirit jucaus si ingrijire de sine.”

Fecioara Maria vegheaza toti copiii, inclusiv copilul care se afla in interiorul fiecarui adult. Acest mesaj vine la tine ca o reamintire sa ai grija si tu mai mare de copilul tau interior care plange dupa atentie si iubire. Daca doar muncesti si nu te relaxezi sau distrezi, aceasta parte din tine incepe sa se simta neglijata si trista. Acesta este un mesaj sa iti faci timp pentru joaca si amuzament, oricum ti-ar arata viata acum. Copilul tau interior tanjeste si dupa atentie. Daca ai fost prea critic cu tine in ultimul timp, el sau ea pot simti rusine sau depresie. Iarta-ta asa cum Fecioara Maria te iarta pentru orice crezi ca ai facut sau nu ai facut. Invata din orice greseli in loc sa tii de o vinovatie autodistructiva. Chiar in acest moment, esti rugat sa iti reasiguri copilul interior ca il/o iubesti foarte mult.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

LINISTE

“Intru in tacere pasnica si ascult.”

Raspunsurile pe care le cauti pot fi auzite doar in tacere. Acest mesaj te sfatuieste sa iti creezi timp in solitudine si liniste ca sa poti auzi adevarul. Il vei recunoaste pentru ca trupul tau va rezona cu el. Poti sa ai si o reactie de piele de gaina sau sa simti ca totul se aseaza la locul sau. Stai in tacere cu ochii inchisi si respira adanc. Pune-ti intregul focus pe sunetele batailor inimii si a respiratiei si observa-le cum se incetinesc daca sunt agitate. Apoi pune intrebari si asculta raspunsurile care vin ca ganduri, sentimente si viziuni. Cere ca divinitatea sa iti trimita semne ca sa iti valideze ca ai auzit corect aceste mesaje de deasupra. Urmeaza actiuni acolo unde esti ghidat sa o faci.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.