Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 28 aprilie. Capricornii sunt optimiști, Peștii găsesc răspunsuri în iubire

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

CREDINTA

“Am incredere si credinta in Dumnezeu sa vindece aceasta situatie.”

O preocupare a ta la care te gandesti acum implica o situatie care iti testeaza credinta. Astfel, acest mesaj iti indica faptul ca ai nevoie sa ai mai multa credinta. Totul se va rezolva in modul perfect divin si in timpul potrivit divin, chiar daca in prezent nicio solutie nu iti este in fata ochilor. Rugaciunilor li se ofera deseori raspuns in moduri neasteptate, asa cum va fi cazul acestei situatii. Las-o in mainile lui Dumnezeu, care, in infinita Lui intelepciune, deja stie cum sa rezolve totul. Dumnezeu, Fecioara Maria si ingerii pot vedea viitorul tau..si este luminos. Ai credinta, sufletdrag, pentru a te bucura de fiecare moment pretios de pe calea ta spre ziua de maine.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

COPILUL TAU INTERIOR

“Am grija de copilul din mine prin spirit jucaus si ingrijire de sine.”

Fecioara Maria vegheaza toti copiii, inclusiv copilul care se afla in interiorul fiecarui adult. Acest mesaj vine la tine ca o reamintire sa ai grija si tu mai mare de copilul tau interior care plange dupa atentie si iubire. Daca doar muncesti si nu te relaxezi sau distrezi, aceasta parte din tine incepe sa se simta neglijata si trista. Acesta este un mesaj sa iti faci timp pentru joaca si amuzament, oricum ti-ar arata viata acum. Copilul tau interior tanjeste si dupa atentie. Daca ai fost prea critic cu tine in ultimul timp, el sau ea pot simti rusine sau depresie. Iarta-ta asa cum Fecioara Maria te iarta pentru orice crezi ca ai facut sau nu ai facut. Invata din orice greseli in loc sa tii de o vinovatie autodistructiva. Chiar in acest moment, esti rugat sa iti reasiguri copilul interior ca il/o iubesti foarte mult.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

ACTIUNE

“Astazi actionez in directia prioritatilor pe care le-am pus deoparte pana acum.”

Fecioara Maria iti trimite aceasta delicata reamintire ca uneori trebuie sa treci la actiune umana pentru ca rugaciunile tale sa fie implinite. Este cazul unei situatii curente pe care o ai in care ai amanat sau neglijat sa lucrezi la unele prioritati. Fecioara Maria are compasiune si te intelege ca ai multiple responsabilitati ce iti solicita timpul si atentia. Chiar daca este asa, acesta este un caz in care lucrurile vor sta pe loc pana cand urmezi pasi in directia dorita.

Ca sa clarifici despre ce pasi de actiune este vorba, stai in liniste si intreaba-ti inima aceste intrebari : Ce este cel mai important pentru mine? Cat timp pot sa imi dedic zilnic acestor prioritati? Ce as putea face acum ca sa le sustin? Observa gandurile si sentimentele ce apar pentru ca sunt parte din raspunsul la rugaciunile tale. Apoi cere Fecioarei Maria si ingerilor sa iti creasca motivatia si increderea ca sa faci acele actiuni.

