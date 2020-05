Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 28 mai. Fecioarele au încredere în instincte, Săgetătorii își înfruntă problemele

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Muzica este esentiala pentru vindecarea ta si starea ta de bine, fie ca o canti, o asculti sau canti la un instrument

Ca sa isi diagnosticheze pacientii, una din intrebarile pe care le pun vindecatorii samani este cand a incetat pacientul sa cante. Daca s-a intamplat de ceva timp, samanul ii recomanda cantatul impreuna cu alte remedii ca un aspect esential al recuperarii. Tot ce este implicat atunci cand canti – ritmul corpului, ritmul respiratiei, deschiderea gurii, a maxilarului – serveste sa iti creasca energia, sanatatea si vibratia. Tot la fel, cand canti la un instrument iti atinge adancimile fiintei creative care tanjeste sa fie exprimata prin cantec. Doar si simpla ascultare cu toata atentia a unor melodii mult iubite te inspira si te vindeca. Fa din muzica o parte esentiala a vietii tale zilnice asa cum este mancatul si respiratul. Iti poti elimina inhibitiile de a te exprima artistic prin muzica intr-un singur fel : canta, fredoneaza, interpreteaza. Lasa copilul magic din tine sa isi redescopere bucuria de a iubi muzica si a fi iubit de muzica.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Lasa compasiunea si iertarea sa iti fie prioritate de top in aceasta situatie

Ca sa culegi toata dulceata si bunatatea pe care viata are sa ti-o ofere, focuseaza-te pe compasiune si pe iertare. Compasiunea inseamna ca ai inima plina de empatie pentru cei ce sufera si pentru nenorocul altora dar ramai totodata detasat ca sa nu iei asupra ta greutatea lor, durerea lor sau supararea lor. Iertarea implica mai intai ca tu sa recunosti si sa accepti responsabilitatea pentru judecatile tale in loc sa pretinzi ca ele nu exista. Pasul urmator este sa eliberezi acele judecati. Ca sa faci asta, gandeste-te la cineva din trecut sau din prezent fata de care ai judecat ceva sau ai criticat. E prima persoana care iti vine in minte. Gaseste un loc in tihna, mergi in inima ta si cauta acea parte din tine care este exact la fel ca persoana judecata. Poate sa fie un aspect proeminent sau minor. Dupa ce descoperi cu sinceritate, spune-ti : Te iubesc si te iert. Repeta de cateva ori si observa ce emotii ies la iveala. In zilele urmatoare, fii atent ce sentimente rasar care sunt asociate cu aceasta experienta. Fa acest obicei zilnic si observa ce se intampla.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Fa-ti timp sa-i asculti cu compasiune pe cei pe care ii iubesti, in special membrii de familie

Legatura dintre membrii de familie poate sa scada gradual daca nu este hranita continuu cu atentie iubitoare si una din cele mai simple si elegante moduri de a-ti manifesta atentia este sa asculti cu compasiune pe cei la care tii cel mai mult. Altfel risti sa consideri relatia voastra ca si cum e de la sine inteleasa, ca si cum vor fi acolo pentru totdeauna si ca ei stiu ca ii iubesti. Fa-ti timp pentru acea conversatie, incepand cu lucruri banale apoi continuand cu teme mai profunde, de suflet, insa focusandu-te pe ce are persoana de spus, nu tu. Arata sotului, sotiei, copiilor, parintilor ca ii iubesti ascultandu-i si chiar auzind ce spun si ce simt. Nu doar ca se genereaza o afectiune mai profunda intre voi dar este mult mai profund decat sa spui “te iubesc” daca nu exista sentiment autentic in spate. Oamenii se schimba permanent. Gaseste in noutatea fiecarui om noua conexiune dintre voi.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.