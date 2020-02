HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru 29 februarie. Berbecii trebuie să se respecte, Leii primesc semne

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

RESPECT DE SINE

“Ma onorez si ma iubesc prin actiuni sanatoase.”

Fecioara Maria tine profund la tine, la bunastarea ta si la fericirea ta. Ea iti cere sa te respecti suficient de mult incat sa ai grija mare de tine. Tine minte ca esti copilul si creatia lui Dumnezeu. Respectandu-te, tu il onorezi pe Dumnezeu. Raspunsul la o intrebare din prezent consta intr-o alta intrebare : Care cale se simte cu mai mult respect pentru mine si ma face sa ma simt cel mai bine despre mine? Respectul de sine creste cand actiunile iti sunt aliniate cu credintele tale adevarate. Acest mesaj iti cere sa te opresti din a face orice din care sa simti rusine sau vina si sa iti focusezi atentia pe ce te face sa fii mandru ca esti tu.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

CASNICIE

“Fac un angajament sa am o relatie sanatoasa cu Dumnezeu, cu mine si cu partenerul meu de viata.”

Ai primit acest mesaj pentru ca o relatie de cuplu are nevoie de atentia ta iubitoare. Ai fost in dezechilibru in ultimul timp, cu prea mult focus pe munca si pe scopurile intelectuale. Fecioara Maria vine spre tine si te roaga sa opresti ceea ce faci si sa iti pui energia si focusul spre relatia ta sau casnicia ta. De fapt, fa angajamente innoite in toate relatiile tale interpersonale care conteaza. Permite-ti sa iti pese de cei pe care ii iubesti si sa te conectezi din inima cu acestea. Pentru persoanele necasatorite, acest mesaj semnaleaza o schimbare importanta si pozitiva in viata amoroasa, cu conditia sa iti deschizi inima si sa iti permiti sa fii autentic si vulnerabil cu altii. Comite-te sa iti dezvolti relatiile la nivelele cele mai inalte posibile pentru ca ele sa fie pline de iubire.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

SPERANTA

“Am incredere ca Dumnezeu are o solutie minunata si planuri briliante in lucru pentru mine.”

Acesta este un mesaj despre a-ti mentine speranta chiar daca nu ai nicio idee cum se va rezolva o anumita situatie. Iisus ne-a invatat despre importanta si puterea credintei si circumstantele pe care le traversezi necesita asa ceva. O persoana ce are credinta in inima sa inseamna ca are incredere in planul lui Dumnezeu. Rezultatul este faptul ca persoana este fericita si relaxata, fiind un magnet castigator care atrage oameni de ajutor si oportunitati de aur. Acest mesaj iti cere sa ramai optimist despre viitorul tau si sa continui sa dai ingrijorarile, insecuritatile si alte forme de frica lui Dumnezeu care le va vindeca. Ca raspuns la rugaciunile tale pentru mai multa speranta si credinta, iti este disponibil si oferit ajutor spiritual ca sa iti mentina perspectiva optimista.

