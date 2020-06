Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 3 iunie. Berbecii trebuie să aibă încredere în simțuri, Leii au nevoie de odihnă

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Asuma-ti in ceea ce crezi si ce se simte bine pentru tine, in ciuda judecatii sau dezaprobarii altora

Ai incredere in simturile tale profunde ce stiu care este actiunea potrivita pentru tine si care nu si nu te mai baza pe altii asa de mult ca sa ti se spuna ce sa faci si cum sa actionezi. Nu toata lumea va fi de acord cu deciziile tale si daca alegi impotriva a ce se asteapta de la tine, poti da peste critica puternica si judecata. Stai drept, asumat, priveste in jur si respira adanc si rar. Te descurci de minune ascultandu-ti inima, in ciuda opiniilor altora despre tine. In plus, suportul tau cel mai bun si puternic vine din acel loc din tine care te ghideaza aratandu-ti semne care sa iti indice care e drumul de ales. Urmand aceste semne ajuti sufletul tau sa fie in aliniere cu intentiile sale aici pe pamant. La nevoie, trebuie sa infrunti totala dezaprobare a altora, asumandu-te deplin. Practica optimismul si claritatea scopurilor tale si astfel vei disipa mila de sine. Ai incredere in cunoasterea ta interioara si las-o sa fie unica ta sursa de putere pentru a avansa in viata.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Fii linistit, tacut, atent si observa cu ochii, urechile si simturile fizica ce se intampla in interiorul tau si in jurul tau

Respira profund si elibereaza aerul incet apoi repeta iar si iar fara graba. Continua sa respiri incet din stomac spre piept. Respirand astfel vei reusi sa te tii conectat la ce simti in corpul tau. Observa senzatiile fara sa judeci sau sa incerci sa le schimbi. Fii constient cum raspunde corpul la ce vezi, ce auzi si ce simti in jur. Nu judeca nicio experienta ca fiind buna sau rea. Daca observi ca judeci, opreste-te si respira iar profund si rar, elibereaza judecata si revino doar la a observa experienta. Cand practici acest mod de observare, functionezi din constiinta pura si din sinele tau care radiaza si iti umple fiinta. Sinele este cel ce simte conexiunea profunda cu lumea ca participant dar in acelasi timp isi mentine pozitia centrata de observator. Cand te deschizi in acest fel zi de zi cateva minute, iti vei stimula conexiunea cu viata iar lumea iti va raspunde la fel. Fii constient fara judecata, centrat in inima ta si in suflet si astfel vei evita sa mai atasezi de experienta ta de viata concepte si concluzii distructive. Viata doar este ceea ce este. A o accepta asa este un mare pas de evolutie pentru tine.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Exista un dezechilibru intre partea fizica si cea spirituala a ta, deci fa orice ca sa revii in echilibru

Cand te afli pe calea spirituala este usor sa idealizezi ce inseamna a fi spiritual. Poti chiar dezvolta o gandire rigida in care judeci orice care nu este spiritual, cum ar fi practicile sau credintele altor oameni sau ale tale. Asta duce la o pozitie aroganta in fata altora sau la emotii de rusine sau vinovatie. Acest perfectionism spiritual te poate face reticent sa te bucuri de placerile acestei lumi materiale sau de cele ale corpului tau fizic. Insa Pamantul insusi ofera o panorama uimitoare de simturi si de experiente pe care sufletul vrea sa le traiasca prin simturile fizice ale corpului pe care si l-a ales. Totusi, pentru multi, a se bucura cu adevarat de placerile aduse de vaz, miros, gust, sunet si pipait creaza sentimente de vina, anxietate, vinovatie, rusine – din cauza copilariei in care multi oameni sunt conditionati asa. Altii devin asa de captivi doar in lumea simturilor in care acestea devin zeii lor si scopul spiritual este total pierdut in fata materialului. Acest dezechilibru este nesanatos. Fii constient de acest aspect, spre care din cele doua polaritati inclini prea mult, judecand cealalta parte a balantei, apoi revino la echilibru. Prin ganduri si actiuni constiente adu fluiditate intre cele doua, acceptandu-le pe ambele in viata ta.

