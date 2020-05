Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 30 mai. Gemenii se exprimă prin creativitate, Leii trebuie să aibă răbdare

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

URMEAZA CALEA TA

Toata lumea se confrunta cu situatii si tentatii in viata in care stim intuitiv ca nu sunt cele mai potrivite. Ca si copil, te-ai bazat pe Dumnezeu si pe adulti sa iti arate calea cea mai buna de urmat. Uneori aceasta cale nu e pe placul altora, dar tu stii ca este cea pe care te indruma Dumnezeu.

Rugaciunea te ajuta sa iti gasesti acea putere suplimentara de a avansa chiar pe calea ta divina. Nu te judeca pentru asa-zisele greseli pe care le-ai facut. In schimb, vorbeste cu Dumnezeu despre ele. Admite-ti gandurile si sentimentele despre ce crezi tu ca ai facut gresit si Dumnezeu te va sustine si inalta prin iertare. Greselile sunt oportunitati de invatare si iertare. Asadar, fa-ti o noua promisiune sa te readuni si sa reincepi. Invata din orice situatie si tine minte ca pe viitor sa te indrepti spre Dumnezeu inainte de a lua orice decizie. Daca simti bine si usor in zona inimii, inseamna ca aceea este calea.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

DA-I GRIJILE LUI DUMNEZEU

Cand eram copii, obisnuiam sa dormim zinc dupa-amiaza. Ei bine, nevoia noastra pentru odihna nu a disparut pentru ca suntem adulti. Exista un motiv pentru care Dumnezeu a binecuvantat a saptea zi si a sanctificat-o, declarand-o zi de odihna, pentru ca avem nevoie! Toti avem nevoie de timp pentru a ne deconecta de la lume, pentru a ne incarca de energie si a ne creste atitudinea. Relaxarea poate lua multe forme : poti petrece timp odihnindu-te, rugandu-te sau stand cu familia la masa. Poti sa te bucuri de timp in natura, stand langa un copac sau langa o apa. Evita electronicele cand te odihnesti, ca sa te reconectezi cu Dumnezeu fara distrageri. Te poti relaxa acasa cu un pui de somn de dupa-amiaza, gradinarind sau citind o carte buna. Cand te odihnesti, este mai usor sa il auzi pe Dumnezeu si sa ii eliberezi orice griji sau preocupari ; solutiile sunt deseori descoperite cand esti relaxat si deschis spre ghidarea divina. Somnul este vindecator in multe privinte si sunt multe moduri de a-l avea, inclusiv punand ulei esential pur de lavanda pe perna, ascultat de muzica odihnitoare, o baie buna inainte de somn cu ulei esential in ea. Vise placute!

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

EXPRIMA-TE PRIN CREATIVITATE

Ce arte sau activitati creative iti placeau cand erai copil ? Aspirai sa devii un muzician, dansator, scriitor, pictor sau alt tip de artist ? Creativitatea ajuta la eliberarea stresului si relaxeaza. Poti exprima astfel idei si sentimente tinute in tine. Chiar daca nu esti sigur cum sa te exprimi creativ, actiunea ta artistica de orice fel va deschide portile creativitatii pentru tine. Pana la urma, asta inseamna sa fii creativ : sa fii unic si sa te bucuri de talentele pe care ti le-a dat Dumnezeu. Le ai din belsug! Atunci cand te manifesti creativ in orice fel, ai oportunitatea sa atingi inimile altora. Totusi, nu e neaparat necesar sa iti arati creatia altora. Poti sa faci ceva doar pentru satisfactia ta particulara. Este important sa te exprimi in moduri in care sa te simti bine si sa iti reincarci bateriile. Muzica si dansul pot fi o forma de rugaciune si meditatie. Fa-ti timp sa te exprimi in orice mod simti si observa cum devii mai usor la suflet. Sarbatoreste viata si lasa-ti viata sa fie un cantec si un dans minunat, un tribut adus lui Dumnezeu.

