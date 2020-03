HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru 30 martie. Gemenii aleg iubirea, Săgetătorii sunt sensibili

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

BINECUVANTARILE TALE

In vietile pamantesti, lucrurile nu merg mereu asa cum ai dori. Probleme mai apar dar felul in care stii sa le gestionezi este ceea ce conteaza. Te poti plange si poti avea obsesie asupra problemelor sau te poti ruga pentru solutii si actiona asa cum te ghideaza Dumnezeu.

Tine un jurnal cu felurile in care Dumnezeu deja te-a binecuvantat si ti-a raspuns la rugaciuni. Citeste acestea in clipele de provocare, ca sa te ajuti sa iti cresti credinta ca El continua sa te ghideze.

Focusarea pe binecuvantari iti mentine inima deschisa cu bucurie spre frumosul vietii. Ti se reaminteste cat de multe motive de recunostinta ai iar aceasta stare iti da optimism care iti deschide usi noi si iti aduce noi oportunitati.

Nu suntem niciodata singuri, desi asa poate parea uneori. Dumnezeu este mereu alaturi de noi. Rugaciunea este linia verde permanent deschisa spre divinitate! Toate nevoile tale (deci nu neaparat toate dorintele pentru ca nu toate dorintele sunt si bune pentru tine) sunt implinite cand te rogi. Numara-ti motivele de recunostinta si spune multumesc pentru ele.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

OCUPA-TE DE LUCRURILE MARUNTE

Poti invata multe lectii din gradinarit, din ingrijirea unei plante sau unor flori. Atunci cand ingrijesti cu atentie o planta ce este la inceput doar un sambure sau seminte, ai credinta si speranta ca intr-o zi va creste, va fi mare, va fi un copac sau va inflori. Inveti sa iei fiecare moment asa cum vine si sa fii total prezent in clipa de fata. Te focusezi pe lucrurile mici si astfel lasi lucrurile mari sa aiba grija singure de ele insele! Cand ai credinta in Dumnezeu, ai incredere totala ca totul se va coace la momentul divin potrivit. Florile vor inflori, semintele vor incolti sub lumina soarelui iar natura va continua sa se dezvolte. Tot la fel, si tu ai crescut din copil in adult sub ghidarea perfecta divina. Tot ce ai experimentat face parte din laboratorul lectiilor tale de viata, in special daca ai practicat iertarea fata de tine si fata de altii pe acest drum. Uneori oamenii pot cadea in iluzia ca ei detin controlul total cand de fapt planul divin al lui Dumnezeu se deruleaza perfect zi de zi. Tot ce ai de facut este sa te focusezi pe lucrurile mici ce necesita atentia ta imediata si sa lasi pe Dumnezeu sa faca restul!

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

ALEGE IUBIREA

Tu ai optiuni cu privire la felul in care gestionezi stresul si ingrijorarea. Tu ai puterea sa te scalzi in energia pura a iubirii lui Dumnezeu, alegand sa petreci mai mult timp spunand rugaciuni, citind cuvantul Domnului si in compania altora care il iubesc pe Dumnezeu. Alege sa ai relatii si situatii in care sa te simti cel mai mult ca acasa, adica in pace cu tine si cu altii.

Aminteste-ti ce influenta aveau alti copii asupra ta in copilarie. Cercul tau de prieteni te-a incurajat in feluri pozitive sau au pus presiune negativa pe tine si te-au influentat spre directii distructive ? Chiar si ca adult, tot trebuie sa stai departe de presiunea si influenta nefasta a anturajului.

Te poti simti scaldat in reflectia luminii divina si a iubirii din inima ta. Tu alegi. Asa cum tu alegi ce mancaruri sa mananci, cum alegi hrana care sa iti ingrijeasca cu iubire trupul, tot asa esti ghidart sa iti alegi mediile in care functionezi si oamenii cu care te inconjori. Dumnezeu te ajuta sa faci schimbari in aceste situatii daca te rogi pentru ajutorul Lui si ii urmezi calauzirea.

Foloseste-ti discernamantul cu privire la locurile si oamenii cu care petreci timpul ; se numeste grija de sine. Observa cum reactionezi in functie de situatii. Daca o relatie, un loc, un tipar repetitiv te seaca de bucurie si de energie, este timpul sa te rogi sa apara o schimbare in acest sens.

