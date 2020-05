Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 31 mai. Berbecii trebuie să se elibereze, Fecioarele trebuie să se protejeze

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Elibereaza-te

Poate ca te simti intimidat sa mergi inainte. Poate ca te simti blocat in drumul tau. Poate ca nu intelegi care este misiunea ta divina. Cere ajutorul Fecioarei Maria si al ingerilor sa te ghideze. Sinele tau superior se simte captiv si are nevoie de tine, sa te eliberezi de ego si de ingrijorari. Respira profund, relaxeaza-ti muschii, apoi poti lua o foaie de hartie si sa scrii pe ea toate sentimentele, grijile, nevoile care iti vin in minte. La final, arde “scrisoarea” si elibereaza-te de aceste emotii. Multumeste Feciarei Maria si ingerilor, caci ei au scos la lumina toate aceste sentimente care te tineau captiv.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Asculta-ti intuitia

Fecioara Maria si ingerii tai iti transmit ca primesti mereu mesaje divine, chiar si atunci cand nu iti dai seama de ele. Cele mai multe din acste mesaje vin prin emotii, sentimente. Corpul tau este sensibil la energiile subtile. Cateodata nu le intelegi, dar sunt intotdeauna acolo, scotandu-ti in evidenta intelepciunea. Ai increde in sentimentele tale. Asculta-ti intuitia. Actioneaza fara amanare. Cere ingerilor sa te protejeze si sa te ghideze. Pe masura ce iti cresc abilitatile, iti va fi din ce in ce mai usor sa percepi aceste mesaje.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Manifesta-ti puterea

Tu ai putere, tu nu esti slab. Fecioara Maria si ingerii iti arata ca ai abilitati spirituale. Poate ca in ultima vreme ti-ai plans de mila, poate ca te-ai simtit o victima a imprejurarilor. Primesti acum mesajul ca nu este deloc asa. Ai puterea de a schimba totul in viata ta, folosindu-te de darurile tale naturale. De fiecare data cand te plangi, pasezi puterea ta altora. In plus, plangerile sunt mantre negative care atrag si mai multa suferinta. Fecioara Maria si ingerii te incurajeaza sa renunti la obiceiul de a te plange sis a adopti un raspuns mai sanatos: vizualizarea si transformarea dorintelor in realitate.

