Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 4 iunie. Taurii trec prin câteva experiențe utile, Capricornii primesc susținere

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Ghizii tai spirituali ancestrali iti ofera acum ghidare, deci fii atent la semnele si sincronicitatile de la ei

Ai putea primi curand ghidare de la stramosii tai ce locuiesc in lumea invecinata a spiritului, indiferent de varsta lor, de a cata generatie in urma sunt, de cum au murit. Ei iti ofera ajutor chiar acum in multe forme, deci sa fii foarte atent ce semne apar in calea ta. Aceasta ghidare poate sa vina la tine in multe forme, fie prin ochi, fie prin urechi sau ganduri si sentimente. Uneori, ghizii tai ancestrali apar in visele tale, in special in cele ce se simt foarte vii. Ai putea sa vezi pe cineva care sa semene cu unul din predecesorii tai sau sa dai neasteptat peste o poza sau o amintire care sa iti reaminteasca de aceasta persoana. Uneori un anumit animal apare in calea ta si este tot un semn ca esti ghidat printr-un mesaj. Ai putea auzi ceva care sa te faca sa te gandesti la un strabun sau pur si simplu sa intuiesti ca ii simti prezenta. Si gandurile repetitive despre un anumit strabun sugereaza ca se afla in preajma cu scopul de a te ajuta. Cheia aici este repetitia. In oricare moduri incearca strabunii sa te contacteze, cand semnele continua sa apara care te fac sa te gandesti la cineva anume din neam, sa stii ca acestea sunt forme ca sunt cu tine. Pe unii poate i-ai cunoscut, insa sunt altii care fac parte din arborele tau genealogic de zeci de generatii trecand granitele amintirilor constiente. Indiferent cine este, intotdeauna spune multumesc ghizilor spirituali ancestrali si chiar apeleaza la acesta ajutoare pline de bunavointa si intelepciune atunci cand ai nevoie.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Anumite experiente prin care treci acum sunt o initiere pentru scopul de vindecator pe care il ai

Fundatia pentru compasiune este constientizarea faptului ca suferinta este o parte naturala a vietii, fie ca intelegi empatic durerea altcuiva fie ca tu insuti ai avut sau ai o asemenea experienta. Si cine nu a experimentat durere si suferinta ca parte din viata pe pamant ? Cu cat te afunzi mai mult in sufletul altuia, cu atat poti sa simti ceea ce simte si totusi, paradoxal, sa mentii o distanta de obiectivitate. Un vindecator adevarat trebuie sa vindece din inima, oricare ar fi instrumentele fizice, logistice, tehnologice sau samanice folosite. Experientele prin care treci sau pe care le-ai avut tocmai te initiaza sa iti deschizi inima in fata suferintei din jur si sa iti faci partea ta in vindecarea sa. Vei vedea ca ti se va cere mai des sa iti oferi timpul si energia ca sa ajuti la vindecarea altora, incluzand nu doar oameni ci si animale, plante, fiinte copaci si chiar Mama Pamant. Vei vedea din ce in ce mai des cum palmele tale sunt energizate cu caldura sau cu o senzatie ca de furnicaturi. Aceasta este puterea Spiritului care lucreaza prin tine. Permite-I sa te ghideze in orice te focusezi ca sa vindeci, fie ca doar pui o mana pe un umar de prieten sau ca te implici direct in sanatatea altei fiinte.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Este un timp bun sa planifici sa mergi intr-o noua aventura

Spiritul tau de aventura te cheama. Poti sa il auzi ? Asculta-ti inima, acea voce mica ce iti sopteste despre locuri sfinte, locuri exotice, despre placerea de a descoperi ce nu iti este familiar, despre a te simti increzator si cu credinta in instinctele tale ca vei fi ghidat. Propune-ti cat de curand sa te bucuri de o asemenea aventura in care sa te minunezi de tot ce vei intalni. Fa-ti idei unde sa te duci dar nu fii atasat de un plan ; fii dispus sa iti ajustezi itierariul dupa cum vei fi ghidat. Da la o parte vocea mintii care spune : Suna bine dar nu pot pentru ca… Acest tip de gandire nu doar ca te limiteaza dar te tine si in iluzia confortului si sigurantei, dar te indruma sa eviti orice apare din faptul ca iesi din zona cunoscuta. Sunt insa multe optiuni de o noua aventura in care riscurile sunt minime si nu te pui in pericole, totusi sentimentul de entuziasm si explorare sa fie prezente. Deci asculta-ti chemarea si mai intai crede ca este posibil pentru tine sa actionezi. Si nu astepta la nesfarsit. Viata trece repede.

