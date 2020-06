Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 5 iunie. Balanțele trebuie să creadă, Berbecii au nevoie de o pauză

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

O pauza

Fecioara Maria si ingerii pazitori iti transmit mesajul ca ai nevoie de o pauza inainte sa faci urmatorul pas inainte. Ia in considerare ceea ce iti doresti cu adevarat. Poate ca ai mers prea repede inainte si esti confuz. Te intrebi daca aceste visuri sunt cu adevarat ale tale sau ale celor din jurul tau. Fii cinstit cu tine insuti. Roaga-L pe Dumnezeu sa te ajute sa simti ceea ce este adevarat pentru tine, sa-ti clarifice orice nedumerire. Asteapta intainte sa iei orice decizie decisive pana in momentul in care ai acea claritate de care e nevoie. Vei simti cand este momentul potrivit, vei simti cand este influenta celorlalti si cand sunt adevaratele tale dorinte. Fiecare actiune va fi apoi ghidata de adevar, iubire si angajament.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Serenitate

Conecteaza-te cu sursa ta de energie divina si concentreaza-te asupra serenitatii din inima ta. Petrece mai mult timp in solitutine, tacere si liniste pentru a te relaxa, pentru a te asculta, pentru a vedea si alte unghiuri ale aceleiasi situatii. Roag-o pe Fecioara Maria si ingerii pazitori sa indeparteze fricile, furiile care te impiedica sa fii linistit si sa-ti gasesti pacea interioara. Ai incredere ca situatia care te preocupa va evolua pozitiv.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Optimism

Ai toate motivele sa fii optimist, caci este multa speranta in ceea ce te priveste. Fecioara Maria si ingerii pazitori te indruma, iti urmaresc visurile, sperantele, apsiratiile si stiu ca aceasta noua situatie este raspunsul la rugaciunile tale. Atitudinea ta optimista atrage in jurul tau oameni dornici sa te ajute. De asemenea, starea de spirit optimista te ajuta sa iti pastrezi sanatatea fizica si mentala. Nu ii baga in seama pe cei care nu cred in ideile tale. Urmareste-ti interesele!

