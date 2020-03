HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru 5 martie. Gemenii trebuie să se respecte pe sine, Leii sunt plini de speranță

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

BINECUVANTARE

“Astazi imi numar binecuvantarile mari si mici si observ noi daruri ce vin spre mine de la Dumnezeu”

Ai primit acest mesaj ca o reamintire a puterii recunostintei. Poate ca ti-ai plans de mila in ultimul timp sau ai avut sentimentul ca Dumnezeu te-a uitat. Fecioara Maria iti reaminteste ca rugaciunile tale primesc raspuns in multe feluri diferite si te ghideaza sa observi deja toate darurile si binecuvantarile pe care le ai deja. Uneori, a te schimba de la “ce e in neregula” la “ce este in regula” te ajuta sa vezi motivele de recunostinta peste care ai sarit. Acesta este un mesaj al optimismului ce iti cere sa te focusezi cu constiinciozitate pe tot ce e bun acum. Poti face o lista scrisa sau mentala cu acestea ca sa iti antrenezi mintea si sa poti observa lucrurile bune ce vin in continuare spre tine. Acest mesaj iti semnaleaza ca noi binecuvantari vor veni spre tine ca urmare a rugaciunilor tale.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

INTEGRITATE

“Am incredere in abilitatea mea de a sti ce este adevar pentru mine.”

Ai primit acest mesaj pentru ca situatia la care te gandesti implica integritatea cuiva. Acest mesaj vine ca ghidare sa fii atent la semnalele corpului tau pentr ca poti simti in corp daca cineva este onest cu tine sau nu. Fecioara Maria este un exemplu minunat de delicatete si trai integru pe care il inspira si altora. Poti sa faci si tu la fel cu oamenii din viata ta. Poti sa ii eviti pe cei ce actioneaza fara integritate. In oricare caz, ai incredere in sentimentele tale care sa te apropie sau indeparteze de oameni care spun adevarul sau care isi vad doar de interesul lor.

Acest mesaj te roaga sa iti spui adevarul propriu merue, chiar daca esti inconfortabil cu reactiile posibile. Rugaciunea poate include cuvintele tale, dandu-ti curaj sa te exprimi si ajutandu-te sa creezi o atmosfera sanatoasa si comunicare onesta.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

RESPECT DE SINE

“Ma onorez si ma iubesc prin actiuni sanatoase.”

Fecioara Maria tine profund la tine, la bunastarea ta si la fericirea ta. Ea iti cere sa te respecti suficient de mult incat sa ai grija mare de tine. Tine minte ca esti copilul si creatia lui Dumnezeu. Respectandu-te, tu il onorezi pe Dumnezeu. Raspunsul la o intrebare din prezent consta intr-o alta intrebare : Care cale se simte cu mai mult respect pentru mine si ma face sa ma simt cel mai bine despre mine? Respectul de sine creste cand actiunile iti sunt aliniate cu credintele tale adevarate. Acest mesaj iti cere sa te opresti din a face orice din care sa simti rusine sau vina si sa iti focusezi atentia pe ce te face sa fii mandru ca esti tu.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.