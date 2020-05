Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 6 mai. Racii trec la acțiune, Săgetătorii sunt devotați

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna.

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Esti prea implicat intr-o situatie, deci fa un pas in spate si priveste imaginea mare inainte de a lua orice decizie

Ai pierdut perspectiva aici pentru ca ai presupus ca exista ceva ce ai neaparata nevoie sa se intample, deci ai de facut un pas in spate, sa renunti la incapatanarea de a da drumul la ce tii cu dintii si sa privesti proaspat toate circumstantele prezente. Este dilema copacilor versus padurea : esti prea aproape de copaci ca sa vezi intreaga padure, deci nu poti discerne realitatea sau ce se intampla cu adevarat. Deci fa-ti un obicei din a te detasa. Multi oameni cred ca asta inseamna sa fii rece si steril dar nu este deloc asa. Este mult mai rau sa fii extrem de implicat si legat in problema incat sa pierzi perspectiva si uneori pe tine insuti. Acest tipar cunoscut are la baza sentimentul de vinovatie ca cumva nu ai face suficient pana nu te scufunzi total pana la pierdere de sine in problema, incercand sa rezolvi sau sa salvezi ceva sau pe cineva. Chiar daca pe moment simti satisfactie, facand astfel creezi tipare nesanatoase de dependenta pentru tine si pentru altii.

Adevarata detasare inseamna compasiunea obiectiva, o stare a mintii si inimii in care continui sa tii foarte mult dar esti distantat suficient incat sa nu mai fii sub iluzia ca cumva tu poti controla situatia sau persoana prin participarea sau interventia ta. In orice situatie sau conversatie, urmeaza acesti 4 pasi simpli : mai intai, fii 100% prezent si atent; doi, rosteste-ti adevarul sau mentine o tacere demna; trei, mentine focusul pe ce conteaza cu adevarat pentru tine; patru, da drumul la orice asteptare sau atasament pentru rezultatul final. Onoreaza-te astfel pe tine in timp ce ii onorezi si pe altii intr-un mod sanatos.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Perioada de intuneric pe care ai experimentat-o se apropie de final

Ai indurat dificultati in viata ta, uneori cu gratie alteori cu dificultate, insa ele te-au invatat lectiile tale de viata care te-au format in persoana care esti azi. Aceste experiente ti-au influentat personalitatea si caracterul pe care il ai acum; calea pe care ai ales-o a fost influentata de reactiile tale din aceste experiente. Este cu atat mai adevarat in legatura cu un ciclu recent de viata, unul care a avut multe provocari in care te-ai descurcat cu succes. Acea perioada dificila trece acum si, fie ca iti dai seama fie ca nu, a contribuit semnificativ la cresterea ta spirituala.

Si dupa iesirea din aceasta perioada vor mai aparea unele provocari marunte dar tu esti in stare sa le depasesi usor cu curaj si putere pe care le-ai dobandit pana acum. Ti-ai descoperit resurse pe care nu credeai ca le ai si acestea te vor sluji bine tot restul vietii tale. Credinta ta in viata si in destinul sufletului tau te vor ajuta sa te descurci cu orice ar veni pe calea ta cu credinta de sine, gratie si fluiditate. Acum ai de luat alegeri constiente pentru binele tau si aceasta este o prioritate pentru ca ele iti vor imbunatati viata in mod puternic.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Lasa-te sa iesi in evidenta si sa fii vazut

Este timpul sa pasesti in fata si sa incetezi sa te mai ascunzi in spatele fatadelor pe care le-ai creat de-a lungul anilor. Desi aceste masti te-au ajutat sa te adaptezi cu succes si te-au ajutat, deci le poti multumi, exista mai mult din tine de exprimat lumii si acest ceva este gata sa iasa la lumina. Exista o siguranta anume si un confort cand te ascunzi in spatele mastilor dar astfel lumea nu vede cine esti si tu nu iti traiesti experientele bogate ale vietii care sunt posibile cand joci complet jocul vietii. Ramanand in fundal, ajungi sa nu mai stii sa alegi ce e bine pentru tine si ajungi sa fii ca o victima pasiva. Cand alegi sa fii vazut, sunt implicate unele riscuri. Oamenii te pot critica sau judeca, in special daca nu sunt invatati cu tine asa de asumat. Dar aceste riscuri sunt minime, deci inlatura teama, vina sau rusinea si iesi in lumina. Poarta haine colorate, canta, danseaza, lasa-i pe altii sa iti cunoasca gandurile, sentimentele si opiniile. Asuma-te cu gratie si entuziasm si vei vedea ca iti va placea.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.