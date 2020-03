HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru 6 martie. Berbecii sunt devotați, Capricornii au nevoie de un miracol

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

DEVOTAMENT

“Pe masura ce ma comit total valorilor mele, relatiilor si lui Dumnezeu, am claritate cu privire la ce am de facut in continuare.”

Acest mesaj iti reaminteste sa tii de ceea ce crezi tu si sa nu te indepartezi de la valorile tale. Daca cineva sau ceva te tenteaza sa te abati de la valorile tale de baza, indiferent cine ar fi sau cat iti este de draga persoana, roaga-te sa ai puterea de a spune nu. Nu te duce sa alergi dupa iluzia mai multor bani sau iubire cand tot ce ai nevoie si iti doresti ai deja daca doar te recomiti pentru ce e corect pentru tine. Ce este important pentru tine? Acesta este raspunsul pe care il cauti. Petrece timp in comuniune de rugaciune cu Dumnezeu si da-i Lui orice frica, indoiala sau sentimente negative. Dumnezeu si Fecioara Maria te iubesc neconditionat si sunt aici acum pentru tine. Roaga-te pentru claritate despre care iti sunt adevaratele tale prioritati, valori si credinte si apoi bazeaza-ti deciziile pe aceasta fundatie solida. Comite-te pentru credintele tale si dedica-te lui Dumnezeu si tot restul se va aseza bine de la sine.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

LIMITE

“Eu sunt clar si sincer cu altii despre asteptarile mele.”

Intrucat Dumnezeu nu face victime, acest mesaj iti cere sa nu te porti ca o victima sub nicio forma. Acesta este un mesaj de auto imputernicire. In loc sa dai vina pe altii in mod pasiv, transforma-ti asteptarile si schimba-ti adevaratele sentimente fata de ei. Stai drepti pentru tine insuti, chiar daca risti un conflict sau o confruntare. Poti sa ceri lui Dumnezeu, lui Iisus, Fecioarei Maria sa iti ghideze cuvintele ca sa mentii granite ferme si sanatoase dintr-o pozitie de iubire in loc de frica. Altii te vor respecta pentru ca esti asa de asumat si tu te vei respecta pe tine si mai mult pentru ca te tratezi cu iubire.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

ENTUZIASM

“Spre ce simt cea mai multa pasiune, aceea este directia pe care o voi urma.”

Preocuparile tale cu privire la directia spre care sa te focusezi primesc raspuns sugerandu-ti-se sa iti examinezi incotro se afla interesele tale naturale. Ce iti place cel mai mult sa faci? Ce aspecte trezesc sufletul tau? Unde ti-ar placea sa aduci o diferenta mai mare? Acestea sunt pasiunile tale si entuziasmul iti da energie si motivatie sa urmezi actiuni curajoase. Entuziasmul este o energie pozitiva contagioasa si ajuta un om sa se simta bucuros si plin de trairi bune. Fecioara Maria te roaga sa iti stralucesti lumina puternic. Lasa-i pe cei din jurul tau sa stie despre visele, scopurile, sperantele si aspiratiile tale. Zambeste, impartaseste-ti sentimentele si fii autentic si accesibil pentru ca divinitatea si ceilalti oameni sa ti se alature in entuziasmul tau.

