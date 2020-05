Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 7 mai. Taurii primesc răspunsuri, Capricornii sunt generoși

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Binecuvantari

Rugaciunile tale sunt ascultate I implinite. Ai pe masa painea cea de toate zilele. Nu iti face griji cu privire la ziua de maine. Dumnezeu, Fecioara Maria si ingerii sunt alaturi de tine, ai incredere ca vor avea grija de tine si de cei dragi tie. Renunta la teama ca nu vei putea sa le asiguri cele necesare, pentru ca Dumnezeu este mare si are grija de tot si toate. Fii deschis sa-i primesti darurile. Fii deschis sa primesti raspunsurile la intrebarile tale. Ai incredere ca esti binecuvantat, doar esti copilul lui Dumnezeu. Toate nevoile tale vor fi implinite. Urmeaza ghidarea divina si fa actiunile necesare. De restul se ocupa Dumnezeu.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Copilul

Primesti raspuns in legatura cu o intrebare care te macina de ceva vreme. Totul are legatura cu un copil. Fie este vorba despre copilul tau interior, fie vei avea in curand un copil, fie trebuie sa dai mai multa atentie copiilor tai. Oricare ar fi situatia ta, mesajul este ca trebuie sa ai grija de acest copil, sa-l faci prioritatea ta numarul 1. De asemenea, ti se poate inmana misiunea de a te ocupa de alti copii, sa-i ghidezi, sa-i educi, sa-iI protejezi.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Angajament

Indiferent de situatiile grele prin care treci, de fricile cu care te confrunti, Fecioara Maria si ingerii sunt alaturi de tine si te indeamna sa ramai angajat in misiunea ta. Onoreaza-ti cuvantul dat, respecta-ti promisiunile, asuma-ti responsabilitatea. Urmeaza-ti visurile, telurile si intentiile pe care ti le-ai propus candva. Nu uita de ele. Ai voie sa spui nu celorlalte actiuni care te indeparteaza de la misiunea si angajamentele tale. Daca te simti coplesit in drumul tau, cere sprijinul Fecioarei Maria si al ingerilor. Roaga-i sa te elibereze de orice sentiment de vinovatie, obligatie care iti consuma inutil energia. Ingerii te vor proteja cu aripile lor pentru ca tu sa te bucuri de indeplinirea angajamentelor tale.

