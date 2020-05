Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 8 mai. Berbecii văd totul prin ochii iubirii, Săgetătorii trebuie să se folosească de putere

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

VEZI TOTUL PRIN OCHII IUBIRII

Copiii sunt facuti din iubire pura si din iubirea lui Dumnezeu. Ei sunt iubire! Pe masura ce avansezi in varsta, focusul tau spiritual trebuie sa fie si mai mult spre iubire si sa adancesti si mai mult aceasta conexiune. Poti oricand sa ii vezi pe ceilalti prin ochii iubirii, asa cum Dumnezeu va vede pe voi. Iubirea inseamna putere, nu slabiciune. Deci cand alegi iubirea, inseamna ca alegi sa experimentezi viata avand puterea lui Dumnezeu in spatele tau. Puterea iubirii va fi mereu cu tine iar viata traita asa va fi infinit mai incantatoare comparativ cu viata in frica.

Cand privesti prin ochii iubirii, orice situatie devine mai clara si luminoasa iar provocarile devin mai usor de rezolvat. Roaga-te sa primesti ajutor divin atunci cand iti este frica iar Dumnezeu va straluci lumina iubirii asupra ta ca sa te simti aproape imediat ridicat.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

CU DUMNEZEU ORICE ESTE POSIBIL

Cu totii ne aflam in situatii de viata in care avem nevoie de ajutor suplimentar si trecem prin vremuri in care nu vedem solutiile la problemele noastre. Cand obstacolele par insurmontabile, focuseaza-te pe puterea suprema a lui Dumnezeu ca sa mute muntii pentru tine prin credinta ta. Spune muntilor tai despre Dumnezeul tau! Cu credinta nestramutata, miracolele curg in viata oricui. Poate ca nu stii cum se va rezolva o situatie, dar Dumnezeu stie! Intra in intelepciunea sa divina si vei primi solutii ingenioase prin rugaciune. Nu te ingrijora sau preocupa despre cum va fixa El o situatie, doar focuseaza-te pe a asculta de instructiunile divine ca sa actionezi apoi fa-o fara ezitare sau amanare.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

FII TU IUBIREA PE CARE DORESTI SA O PRIMESRTI

Calea adevarata ca sa traiesti o viata implinita incepe permitandu-i lui Dumnezeu sa lucreze prin tine si sa binecuvantezi pe toti cei pe care ii intalnesti. Scriptura te invata sa fii un canal prin care Dumnezeu lucreaza ca sa ii atinga pe altii. Dumnezeu lucreaza prin oameni si fluviul de bunatate al lui Dumnezeu curge prin fiecare om. Iisus a fost un model de lipsa de egoism in numele lui Dumnezeu. El nu a venit aici doar ca sa isi vada de interesele Lui. Inima sa a servit si pentru altii pentru ca prin sangele Lui curgea iubirea, iubirea Tatalui. Daca te apropii de Dumnezeu, devii si tu un canal de iubire si pace, iar binecuvantarile pe care le primesti sunt uimitoare, dar sa nu le tii doar pentru tine. Asadar, extinde-ti iubirea. Da cu usurinta spre altii ceea ce ai primit de la Tatal tau Ceresc. Serveste, mergi acel kilometru in plus, incurajeaza pe cei cu inima franta, roaga-te pentru cei ce au nevoie de ajutor. Fii generos. Cand dai din timpul tau, din resursele tale, din banii tai, nu doar ca esti binecuvantat dar multe lucruri bune se intorc spre tine in cai miraculoase si multiple.

