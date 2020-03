HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru 8 martie. Berbecii trebuie să fie curajoși, Capricornii sunt plini de energie

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

FII CURAJOS

In mod natural si instinctiv, copiii au incredere in curiozitatea lor nativa si in ghidarea divina si astfel avanseaza cu curaj in mediul lor natural. Ei capata incredere pe masura ce invata sarcini simple si incep sa maiestreasca pe cele mai dificile. Fiecare situatie pe care o traim ne face mai puternici. Asa invatam ca increderea si curajul sunt abilitati de baza in viata. A nu fi confundat cu aroganta, curajul este o trasatura minunata pe care sa o folosesti, semn ca esti inspirat si ghidat divin. Te poti afla intr-o situatie in care ai nevoie sa gandesti, sa actionezi intr-o maniera curajoasa. Te poti ruga pentru a avea mai mare incredere sau, de fapt, incredere in Dumnezeu, pentru ca orice este posibil atunci cand prin tine lucreaza marele spirit al lui Dumnezeu.

Increderea in Dumnezeu inseamna ca tu stii ca El are grija de tine pentru orice situatie apare in viata ta!

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

ROSTESTE VORBE DE IUBIRE

Fii atent la cuvintele pe care le rostesti. Adevarul, suflet drag, este ca vorbele tale fie te ajuta fie te saboteaza in planurile tale si in scopul vietii tale. Ele fie te impiedica, fie te duc mai departe cu viteza. Cuvintele fie vindeca fie ranesc, fie fac fie desfac. Dumnezeu a spus cuvintele “Sa se faca Lumina” si lumina s-a manifestat din nimic. In acelasi fel, in loc sa vorbesti despre problemele tale, esecuri, frici, vorbeste despre ce ti-a promis Dumnezeu in aceasta viata, iubire, lumina, implinire, prosperitate. Sigur, poti avea plangeri si probleme. Poti sa simti nevoia sa le impartasesti cu altii, dar alege cuvintele cu atentie, sa fie cuvinte iubitoare si care dau putere si speranta, stiind ca Dumnezeu are intotdeauna raspuns la orice provocare pamanteasca. Iti poti scutura umerii, privi direct spre visul tau si sa declari victorie in numele lui Iisus. Permite puterii lui Dumnezeu sa conduca in tine si prin tine. Evita vorbaria negativa si incepe sa rostesti o noua poveste despre tine, spunand cuvinte afirmative si exersand increderea in Creator.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

IUBIREA FACE LUMINA

Cand esti fata in fata cu o mare schimbare de viata poti simti frici pentru necunoscut. O schimbare in prezent te poate face sa iti amintesti de alte schimbari din copilaria ta, din relatiile cu prietenii, cu colegii, cu parintii. Astfel poate sa iti apara nostalgie, gandind ca lucrurile au fost mai bune in trecut decat sunt in momentul de fata. Chiar te poti teme de schimbare pentru ca inca sunt procesate schimbarile din copilaria ta pe care le-ai gestionat cu greu. Totusi, nu esti absolut niciodata singur in timpul schimbarilor de viata. Dumnezeu si ingerii tai pazitori sunt cu tine la fiecare pas, ghidandu-te si ajutandu-te. Viata poate avea provocari iar Dumnezeu iti lumineaza pasii urmatori. Cand iti infrunti fricile, te transformi puternic si iti cresti o putere divina pe care nu credeai ca o poti avea. Pasarea Phoenix este simbolul renasterii, a noilor inceputuri si a sperantei. Abandoneaza-te puterii superioare a lui Dumnezeu, stiind ca El are un plan divin care sa te ajute sa iti desfaci in siguranta aripile.

