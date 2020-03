HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru 9 martie. Taurii trăiesc miracolul, Leilor li se ascunde un adevăr

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

RABDARE

“Eu am incredere in timpul divin.”

Timpul lui Dumnezeu este perfect, asta iti reaminteste acest mesaj. Cand te rogi pentru ajutor, aceasta cerinta este mereu auzita si i se aloca raspuns de catre divinitate. Daca rugaciunea ta implica alti oameni, liberul lor arbitru si propriile lor decizii influenteaza timpul in care se intampla rezultatul. Divinitatea stie acest lucru si orchestreaza solutii ingenioase care sosesc la exact momentul potrivit.

Ai primit acest mesaj ca o reamintire sa ai rabdare cu planurile lui Dumnezeu si solutiile lui pentru tine. Daca incerci sa controlezi, fortezi sau impingi propria ta vointa si ambitie, poti rata alternative infinit mai bune. Cere Fecioarei Maria sa te ajute sa iti demonstreze rabdarea ei infinita si ai incredere in timpul divin.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

MIRACOL

“Am incredere in Dumnezeu ca sa stiu solutia perfecta pentru aceasta situatie.”

Ai cerut miracole si ele iti sunt oferite. Chiar daca tu nu iti poti imagina cum se poate rezolva o situatie din prezentul tau, intelepciunea infinita a lui Dumnezeu contine solutia. Acest mesaj ofera reasigurare ca un miracol se va manifesta pentru tine si cei dragi. El va aparea intr-un mod total neasteptat.

Fecioara Maria iti da putere si sustinere in acest timp. Ea este o sursa de mare confort emotional si vindecare pe toate planurile. Sprijina-te pe ea, bazeaza-te pe ea, in special daca simti ca ti se clatina credinta. Tine minte ca Dumnezeu lucreaza in timpul perfect divin si iti poate da ghidare cu privire la pasii necesari pe care tu sa ii urmezi ca sa iti aduci miracolul aproape.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

SANATATE

“Rugaciunile mele pentru miracole vindecatoare au fost auzite si primesc raspuns.”

Acest mesaj vine la tine ca o reasigurare ca rugaciunile pe tema sanatatii si vindecarii au atins cerurile taramurilor superioare. Ele pot primi raspuns diferit decat te astepti insa este important sa ramai alert si deschis la sentimentele tale intuitive care te vor ghida cu privire la pasii de urmat. Urmeaza-i chiar daca pari ilogici sau fara legatura cu rugaciunile tale. Fecioara Maria iti trimite tie si celor dragi binecuvantarile ei. Ca si ea, si tu poti primi si transmite energia magnifica vindecatoare a iubirii de la Creator. Poti sa simti chiar sa inveti de la vindecatori energetici profesionisti si apoi sa predai si tu iar acest mesaj te asigura ca aceast directie de viata este in totalitate sustinuta de divinitate.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.