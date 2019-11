HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru zodii 11 noiembrie. Berbecii sunt plini de entuziasm, Capricornii dau dovadă de entuziasm

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste cu inima deschisa un mesaj al zilei de LUNI 11 noiembrie 2019 cu scop de imputernicire, sustinere si claritate pentru calatoria ta de viata.

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.



HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

ENTUZIASM

“Spre ce simt cea mai multa pasiune, aceea este directia pe care o voi urma.”

Preocuparile tale cu privire la directia spre care sa te focusezi primesc raspuns sugerandu-ti-se sa iti examinezi incotro se afla interesele tale naturale. Ce iti place cel mai mult sa faci ? Ce aspecte trezesc sufletul tau ? Unde ti-ar placea sa aduci o diferenta mai mare ? Acestea sunt pasiunile tale si entuziasmul iti da energie si motivatie sa urmezi actiuni curajoase. Entuziasmul este o energie pozitiva contagioasa si ajuta un om sa se simta bucuros si plin de trairi bune. Fecioara Maria te roaga sa iti stralucesti lumina puternic. Lasa-i pe cei din jurul tau sa stie despre visele, scopurile, sperantele si aspiratiile tale. Zambeste, impartaseste-ti sentimentele si fii autentic si accesibil pentru ca divinitatea si ceilalti oameni sa ti se alature in entuziasmul tau.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

COPII

“Inima mea este plina cu iubire pentru copii, iar aceasta iubire creaza miracole si schimbari pozitive pentru ei si pentru mine.”

Miracolele apar atunci cand iubirea vindecatoare a lui Dumnezeu curge printr-o inima deschisa de om. Tu esti un canal pentru miracole ce implica copiii. Acest mesaj vine la tine pentru ca raspunsul la o intrebare a ta are legatura cu oamenii tineri, cu copiii. Fecioara Maria vegheaza pe toti cei care au drept misiune de viata copiii pentru ca ea tine foarte mult la bunastarea lor. Lucreaza in cooperare cu ea ca sa aduci si mai multi in viata ta si sa ii ajuti pe cei tineri aflati in nevoie. Ea te va ghida la fiecare pas daca asculti cu atentie de intelepciunea din inima ta.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

ADEVARUL

“Eu sunt sincer(a) cu iubire cu mine si cu ceilalti.”

Primesti acest mesaj pentru ca un adevar este cumva ascuns sau retinut din a fi comunicat. Cel mai probabil, tu esti cel/cea care il tine ascuns de tine insuti/insati. Cum te simti cu adevarat despre o situatie care iti vine prima in minte acum ? Acest mesaj te consiliaza ca sa faci un inventar sincer, admitand fata de tine care iti sunt cele mai vulnerabile sentimente. Daca cineva nu este onest cu tine, potrivit pentru tine, corect cu tine, tu stii asta in inima ta. Prima persoana care iti vine in minte este probabil cea implicata intr-o lipsa de sinceritate. Uneori oamenii nu sunt onesti pentru ca fricile lor de conflict ii fac sa spuna vorbe doar ca sa faca pe plac. Alteori, lipsa de sinceritate vine dintr-o mentalitate de lipsa, atunci cand oamenii cred ca trebuie sa isi obtina ceea ce vor pentru ca nu e destul pentru toata lumea.

Ia-ti timp in liniste si meditatie si intreaba-te. Dumnezeu si spiritul sfant iti vor revela adevarul despre o situatie prezenta. Desi adevarul are o componenta subiectiva si fiecare persoana are propria sa opinie, exista o nevoie pentru mai multa onestitate ca sa vindeci si rezolvi o situatie prezenta.

