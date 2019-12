HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru zodii 12 decembrie. Gemenii au încredere, Balanțele trebuie să învețe să spună nu

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

COMPASIUNE

“Eu vad si simt punctele de vedere ale altora cu iertare si bunatate”

Acest mesaj este ca un inger care vine la tine spre a-ti ridica felul in care iti vezi o situatie curenta si oamenii din ea, inclusiv tu. Ca o persoana sensibila ce esti, esti afectat de negativitatea altora si asta ti-a innegurat recent emotiile si gandurile. Ca sa aduci mai multa lumina in lumea ta, vezi situatiile oamenilor prin ochii Fecioarei Maria si a ingerilor. Sa stii ca ei (ca si tine) fac tot ce pot si stiu mai bine. Desi toti oamenii fac greseli, pana la urma cu totii vor acelasi lucru : pace si iubire.

Acest mesaj te cheama sa fii tu aducatorul de pace intr-o situatie si sa te asiguri ca avansezi spre o rezolutie armonioasa. Impartasind pacea si iubirea, tu aduci binecuvantari in aceasta situatie (stii tu despre ce e vorba) si iti cresti propriul respect de sine.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

ACASA

“Am incredere si imi urmez ghidarea divina despre propriul meu camin.”

Primesti acest mesaj datorita unor preocupari pe care le ai, constient sau nu, cu privire la ce se intampla la domiciliul tau. Fecioara Maria vrea ca tu sa stii ca Dumnezeu te vegheaza permanent si iti trimite ghidare divina cum sa iti imbunatatesti orice situatie din viata de acasa. Asteapta-te la o schimbare pozitiv, in special daca permiti sa curga si sa se manifeste mai multa iubire in caminul tau din mintea si inima ta.

Viata de acasa iti impacteaza fericirea, relatiile si chiar si sanatatea ta. Deci este esential sa faci actiuni concrete ca sa aduci o star de pace, siguranta si bucurie acolo unde stai. Da, schimbarea poate fi amenintatoare din frica de necunoscut, chiar si daca este vorba de o ajustare pozitiva. Daca simti ca opui rezistenta sa faci unele schimbari, cheama pe Fecioara Maria si ingerii pentru semne de incurajare si ghidare. Ai incredere in aceste mesaje si urmeaza-le acasa.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

INCREDERE

“Eu stiu ca Dumnezeu, in intelepciunea Sa si iubirea Sa infinita, imi raspunde la rugaciuni acum.”

Ai primit acest mesaj pentru ca ai nevoie de reasigurari ca totul este in regula. Mesajul iti cere sa crezi ca asa va fi cu adevarat. Relaxandu-te cu credinta si avand incredere in inteligenta infinita a lui Dumnezeu, tu deschizi poarta raspunsurilor pentru rugaciunile tale. In acest fel, esti mai receptiv ca sa auzi ghidaream divina care iti da instrumente intuitive cu privire la pasii viitori care sut benefici de urmat. Pe masura ce faci acest lucru, aduci in calea ta rezultate divine.

Acest mesaj iti promite o rezolutie favorabila la situatia ta curenta chiar daca este diferita de asteptarile tale. Fecioara Maria te roaga cu iubire sa te dai la o parte din cale pentru ca lucrarea lui Dumnezeu sa se manifeste. Cedeaza orice frici, ingrijorari sau dorinte de a controla rezultatul final. Ai incredere in intelepciunea si in iubirea lui Dumnezeu pentru tine.

