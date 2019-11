HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru zodii 13 noiembrie. Berbecii primesc răspunsuri din iubire, Racii sunt optimiști

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste cu inima deschisa un mesaj al zilei de MIERCURI 13 noiembrie 2019 cu scop de imputernicire, sustinere si claritate pentru calatoria ta de viata.

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

IUBIREA

“Iubirea este raspunsul tuturor intrebarilor mele.”

Acest mesaj iti reaminteste ca adevarata ta dorinta este sa te simti iubit si ca aceasta stare iti este oferita continuu de catre Dumnezeu, Iisus, Fecioara Maria si ingeri. Inconjoara-ti situatia curenta si relatiile cu iubire care va elibera conexiunile de ego si atasamentele. Cand te rogi pentru iubire ca sa vindece o situatie, Dumnezeu trimite ingerii iubirii alaturi de tine si vezi rezultate miraculoase. Fecioara Maria te sfatuieste sa folosesti doar cuvinte iubitoare cand vorbesti, gandesti sau scrii. Evita discutiile pesimiste cu tine sau cu altii pentru ca este esential pentru tine sa te inconjori cu cea mai inalta energie disponibila. Facand astfel, vei fi martorul unor vindecari miraculoase, vei experimenta noi oportunitati si vei atrage relatii minunate.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

SEMNE

“Ma uit, observ si am incredere in semnele pe care divinitatea le trimite continuu spre mine.”

Acest mesaj iti semnaleaza sa fii atent la semnele care vin spre tine ca raspuns la rugaciunile tale. Acestea pot include un cantec pe care il auzi, cuvinte pe care le citesti, un rand ce iti sare in ochi intamplator, o conversatie pe care o auzi, obiecte ce iti apar in cale total neasteptat si tot asa, posibilitatile sunt nesfarsite. Semnele tind sa se repete pana cand le observ si faci o actiune. Totusi, este posibil sa observi un semn pentru prima data cand ti se prezinta. Ascultand de aceste semne, vei primi mai multa claritate cu privire la participarea continua a divinitatii in viata ta, fapt ce te ajuta sa te simti in siguranta si mai iubit. Poti sa te rogi si pentru clarificare in caz ca nu intelegi un semn. Pana la urma, Fecioara Maria si ingerii vor sa intelegi clar ce iti transmit.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

FAMILIA

“Ma rog pentru familia mea si dau aceasta situatie lui Dumnezeu pentru raspunsuri, sustinere si vindecare.”

Rugaciunile tale pentru familia ta si binele ei au fost auzite de divinitate. Oricare ar fi subiectul de preocupare acum, Dumnezeu are raspunsuri. Intrucat ingrijorarea poate atrage uneori experiente negative, este esential sa dai divinitatii orice anxietate referitoare la cei dragi. Ia un moment chiar acum si respira adanc si expira poverile din familie spre cer lui Dumnezeu, Fecioarei Maria si ingerilor. Pe masura ce eliberezi aceste griji, umple-ti inima cu credinta ca Dumnezeu are, in intelepciunea si iubirea Sa, un plan pentru tine si familia ta. Deseori, rugaciunile primesc raspuns in moduri ilogice pentru mintea umana, deci nu pierde timp ingrijorandu-te despre “cum” se va prezenta solutia. In schimb, ai credinta in Dumnezeu care te iubeste infinit, la fel si pe intreaga ta familie.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.