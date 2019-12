HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru zodii 14 decembrie. Berbecii se simt recunoscători, Balanțele trebuie să fie sincere

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

RECUNOSTINTA

“Pe masura ce imi notez si apreciez binecuvantarile, imi deschid usa spre noi cadouri de la Dumnezeu.”

Dumnezeu este generos si iubitor si iti doreste tot ce este mai bun. Daca te-ai simtit uitat, acest mesaj iti reaminteste de puterea uluitoare a recunostinei. Indiferent care este situatia ta curenta, intotdeauna ai ceva pentru care sa simti recunostinta. Ia-ti o clipa sa simti binecuvantarile, inclusiv cea de a fi in viata, de a vedea rasaritul si apusul, pasarile cantand si tot asa. Pe masura ce inima ti se inmoaie cu recunostinta pentru tot ce ai acum, tu te deschizi spre mai mult. Astazi, practica spunand multumesc tare si in tacwre. Aceste cuvinte sunt cheile care deschid usa spre fericire, sanatate, implinire.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

TATA

“Tatal meu adevarat este Dumnezeu din ceruri care straluceste lumina vindecatoare asupra mea, asupra tatalui meu biologic si relatiei noastre.”

Acest mesaj vine spre tine pentru ca ai in suflet o intrebare sau preocupare ce are legatura cu relatia dintre tine si tatal tau. Desi aceasta legatura poate ca nu este facuta si inteleasa imediat, acest mesaj recunoaste legatura. Cel mai probabil, emotii vechi ce au legatura cu tatal tau iti afecteaza prezenta situatie. Daca iti apare o amintire pe masura ce citesti acest mesa, ai incredere ca drumul te va duce spre vindecarea ei. Reamintirea unei amintiri dureroase nu este placuta dar este un pas important spre vindecarea tiparelor negative. Daca ai o inima grea in legatura cu tatal tau, ia-ti o clipa si spune : “Dumnezeu si Fecioara Maria, va multumesc pentru ca ma ajutati sa vindec si sa eliberez emotia (numeste emotia) pe care o simt pentru ca el si eu sa fim liberi.”

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

INTEGRITATE

“Am incredere in abilitatea mea de a sti ce este adevar pentru mine.”

Ai primit acest mesaj pentru ca situatia la care te gandesti implica integritatea cuiva. Acest mesaj vine ca ghidare sa fii atent la semnalele corpului tau pentr ca poti simti in corp daca cineva este onest cu tine sau nu. Fecioara Maria este un exemplu minunat de delicatete si trai integru pe care il inspira si altora. Poti sa faci si tu la fel cu oamenii din viata ta. Poti sa ii eviti pe cei ce actioneaza fara integritate. In oricare caz, ai incredere in sentimentele tale care sa te apropie sau indeparteze de oameni care spun adevarul sau care isi vad doar de interesul lor.

Acest mesaj te roaga sa iti spui adevarul propriu merue, chiar daca esti inconfortabil cu reactiile posibile. Rugaciunea poate include cuvintele tale, dandu-ti curaj sa te exprimi si ajutandu-te sa creezi o atmosfera sanatoasa si comunicare onesta.

