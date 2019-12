HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru zodii 15 decembrie. Fecioarele au răbdare, Săgetătorii simt compasiune

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

HOROSCOP. Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

COPII

“Inima mea este plina cu iubire pentru copii, iar aceasta iubire creaza miracole si schimbari pozitive pentru ei si pentru mine.”

Miracolele apar atunci cand iubirea vindecatoare a lui Dumnezeu curge printr-o inima deschisa de om. Tu esti un canal pentru miracole ce implica copiii. Acest mesaj vine la tine pentru ca raspunsul la o intrebare a ta are legatura cu oamenii tineri, cu copiii. Fecioara Maria vegheaza pe toti cei care au drept misiune de viata copiii pentru ca ea tine foarte mult la bunastarea lor. Lucreaza in cooperare cu ea ca sa aduci si mai multi in viata ta si sa ii ajuti pe cei tineri aflati in nevoie. Ea te va ghida la fiecare pas daca asculti cu atentie de intelepciunea din inima ta.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

IISUS

“Ma rog pentru a primi ajutorul si ghidarea lui Iisus in aceasta situatie.”

Fecioara Maria iti trimite acest mesaj pentru ca tu ai o relatie apropiata si speciala cu fiul ei, Iisus. Ei impreuna aud rugaciunile tale si iti raspund la ele cu iubire. Iisus iti ofera suport de vindecare tie si celor pe care ii iubesti, dar te si ajuta sa ai credinta in miracolele lui Dumnezeu izvorate din iubirea Sa neconditionata. Acest mesaj este si o reamintire ca Iisus te iubeste, asa cum o face cu toti de pe aceasta planeta, oricare ar fi religia lor. El este un model minunat de iertare, integritate si iubire pe care si tu le poti activa in situatia ta curenta.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

SOBRIETATE

“Mintea mea clara se poate focusa si concentra cu usurinta.”

Fecioara Maria iti sustine intentia de a avea un stil de viata cat mai lipsit de toxicitate de orice fel. Ea te calauzeste spre un proces de detoxifiere si te sustine sa alegi sobrietatea, rand pe rand. O minte clara si sobra este mult mai capabila sa se concentreze in timpul meditatiilor si rugaciunilor, in acelasi fel cum un sofer curat din punct de vedere consum alcool poate sa conduca perfect o masina in directia corecta. Rugaciunile tale pentru ajutor in aceasta privinta pot sa reduca sau chiar sa elimine pofte pentru substante nesanatoase, asa incat atitudinea de sobrietate sa fie o alegere placuta si pasnica. Iubirea Fecioarei Maria iti va da sentimente de confort, fericire si dragoste pe care candva le obtineai prin substantele produselor pe care le consumai.

