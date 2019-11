HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru zodii 15 noiembrie. Gemenii primesc ceea ce dau, Capricornii sunt canalizați pe acțiune

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste cu inima deschisa un mesaj al zilei de VINERI 15 noiembrie 2019 cu scop de imputernicire, sustinere si claritate pentru calatoria ta de viata.

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.



HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

COPII

“Inima mea este plina cu iubire pentru copii, iar aceasta iubire creaza miracole si schimbari pozitive pentru ei si pentru mine.”

Miracolele apar atunci cand iubirea vindecatoare a lui Dumnezeu curge printr-o inima deschisa de om. Tu esti un canal pentru miracole ce implica copiii. Acest mesaj vine la tine pentru ca raspunsul la o intrebare a ta are legatura cu oamenii tineri, cu copiii. Fecioara Maria vegheaza pe toti cei care au drept misiune de viata copiii pentru ca ea tine foarte mult la bunastarea lor. Lucreaza in cooperare cu ea ca sa aduci si mai multi in viata ta si sa ii ajuti pe cei tineri aflati in nevoie. Ea te va ghida la fiecare pas daca asculti cu atentie de intelepciunea din inima ta.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

MAMA

“Imi deschid inima in fata umanitatii si divinitatii din mama mea.”

Acest mesaj ii spune ca o situatie curenta a ta are radacini ce provin din sentimentele tale despre mama ta. Primul gand care iti vine acum in minte este exact ce ai nevoie sa privesti si sa vindeci. Indiferent care este povestea de viata a mamei tale sau stilul ei de a fi ca om, tu traiesti acum cu trairile tale. Deci Fecioara Maria cauta cai sa te sustina ca sa iti ajustezi cu blandete felul in care iti vezi trecutul, mai ales cel comun cu mama ta care poate contine judecati, neacceptari, resentimente, ca sa capeti mai multa libertate in viata ta prezenta si viitoare.

Tinand un punct de vedere plin de compasiune despre mama ta si privind-o ca pe un simplu om supus greselii care a facut tot ce a putut si ea face mai bine, tu te poti vindeca in moduri profunde. Avand un punct de vedere vindecat in legatura cu mama ta iti da voie sa fii un canal deschis pentru a primi cadourile de la Dumnezeu, ajutor de la alti oameni si mesaje de la divinitate. Cere-i Fecioarei Maria asistenta pentru eliberarea oricaror emotii vechi sau grele ce sunt conectate de mama ta, ca sa te bucuri liber de fiecare moment al vietii tale.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

DAI SI PRIMESTI

“Eu am un echilibru intre a fi generos si receptiv pentru ca ambele sunt la fel de importante.”

Acesta este un mesaj despre a aduce in viata ta mai mult echilibru. Ai resentimente pentru rolul tau de om care are grija de altii sau simti ca esti folosit sau neapreciat ? Daca da, trebuie sa iti echilibrezi tendintele de a da in exces prin crearea si observarea de oportunitati pentru a primi. Daca ti se pare imposibil pentru ca altii nu coopereaza, atunci Fecioara Maria te va ajuta sa rezolvi si vindeci acest tipar daca ii vei cere.

Ocazional, oamen vor fi in dezechilibru din cauza ca sunt supra receptivi sau ca iau mai mult decat sunt dispusi sa dea. Semne in acest sens este cand te simti blocat sau stagnant, experimentand o lipsa de noi oportunitati sau dificultati financiare. Ambele tipare sunt usor de rezolvat practicand zilnic a da si a primi in echilibru. Poti chiar numara de cate ori dai si sa te asiguri ca primesti tot de atatea ori. Exemple de a da include un zambet spre cineva chiar si necunoscut, un salut din inima, sa te oferi sa ajuti, sa faci o donatie, sa oferi un compliment sincer, sa iti faci timp pentru cineva si sa fii un bun ascultator. Exemple de a primi este sa observi frumusetea din jurul tau, sa spui multumesc si sa il simti, s simti aprecierea si recunostinta pentru binecuvantarile tale curente si sa ceri si sa accepti ajutorul cuiva.

