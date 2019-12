HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru zodii 17 decembrie. Balanțele primesc binecuvântarea, Leii își găsesc liniștea

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

SPERANTA

“Am incredere ca Dumnezeu are o solutie minunata si planuri briliante in lucru pentru mine.”

Acesta este un mesaj despre a-ti mentine speranta chiar daca nu ai nicio idee cum se va rezolva o anumita situatie. Iisus ne-a invatat despre importanta si puterea credintei si circumstantele pe care le traversezi necesita asa ceva. O persoana ce are credinta in inima sa inseamna ca are incredere in planul lui Dumnezeu. Rezultatul este faptul ca persoana este fericita si relaxata, fiind un magnet castigator care atrage oameni de ajutor si oportunitati de aur. Acest mesaj iti cere sa ramai optimist despre viitorul tau si sa continui sa dai ingrijorarile, insecuritatile si alte forme de frica lui Dumnezeu care le va vindeca. Ca raspuns la rugaciunile tale pentru mai multa speranta si credinta, iti este disponibil si oferit ajutor spiritual ca sa iti mentina perspectiva optimista.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

LIMITE

“Eu sunt clar si sincer cu altii despre asteptarile mele.”

Intrucat Dumnezeu nu face victime, acest mesaj iti cere sa nu te porti ca o victima sub nicio forma. Acesta este un mesaj de auto imputernicire. In loc sa dai vina pe altii in mod pasiv, transforma-ti asteptarile si schimba-ti adevaratele sentimente fata de ei. Stai drepti pentru tine insuti, chiar daca risti un conflict sau o confruntare. Poti sa ceri lui Dumnezeu, lui Iisus, Fecioarei Maria sa iti ghideze cuvintele ca sa mentii granite ferme si sanatoase dintr-o pozitie de iubire in loc de frica. Altii te vor respecta pentru ca esti asa de asumat si tu te vei respecta pe tine si mai mult pentru ca te tratezi cu iubire.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

OPTIMISM

“Ma astept sa se intample lucruri bune si ele se vor intampla!”

Acest mesaj te sfatuieste sa te uiti dupa binecuvantari in situatia ta prezenta, oricat de groaznica ti s-ar parea ca este. Ce ai invatat pana acum din ea? In ce feluri esti mai puternic acum? Pe masura ca poti vedea binecuvantarile, vei atrage si mai multe in viata ta. Fecioara Maria te ghideaza sa iti abordezi viata dintr-o pozitie de recunostinta. Optimismul este o forma de credinta si incredere in Dumnezeu. Studiile arata ca oamenii optimisti se bucura de multe beneficii de sanatate. Poti sa dezvolti acest obicei rugandu-te la Dumnezeu asa : “Doamne, te rog sa ma lasi sa vad aceasta situatie prin ochii Tai.”. Astfel vei putea vedea si tu lumina si iubirea care exista acum in aceasta situatie. Fii optimist cu privire la viitorul tau pentru ca el este creat de deciziile si actiunile din momentul prezent.

