HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru zodii 19 februarie. Gemenii trebuie să se ocupe de lucrurile mărunte, Săgetătorii își găsesc respectul de sine

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

FOLOSESTE PUTERE SI DISCERNAMANT IUBITOR

Desi tu esti o persoana buna si generoasa, totusi ai nevoie si sa practici sa ai granite sanatoase. Cheia aici este iubirea. Intelepciunea este sa stii instinctiv si cand sa spui da dar si cand sa spui nu, iar aceasta inseamna tot iubire. In viata, deseori te poti simti tras in directii opuse intre ce vor altii sa faci si ce vrei tu sa alegi si stii ca e cel mai bine pentru tine. Tu ai abilitatea de a discerne dar e nevoie de putere sa o dezvolti, in special cand altii te preseaza. Poate in copilarie ai experimentat presiunea prietenilor care te-au influentat in directii nedorite. Din acele experiente extrage lectia de viata ca de tine depinde sa faci alegeri mai bune pe viitor. Roaga-te sa ai discernamant calauzit de iubire. Cand permiti intelepciunii lui Dumnezeu sa intre in inima ta, vei vedea ca ai si putere si discernamant sa alegi ce este cel mai bine pentru tine. Iti este si mai usor sa creezi si sa mentii granite sanatoase.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

CADOUL LUMINII SI AL IUBIRII

Copiii simt iubirea si lumina divina din ei si din jur iar acesta este unul din multele motive pentru care ei aduc atata bucurie in tot ce fac si sunt. Ca adult, si tu esti la fel de plin de darurile divine de la Dumnezeu. De fapt, acum esti chiar intr-o pozitie mai buna sa impartasesti iubirea si lumina divina cu altii. Poate te simti ghidat sa vorbesti despre iubirea lui Dumnezeu prin cuvantul rostit sau scris. Sau poate ghidarea ta implica sa fii un vindecator, sa echilibrezi si sa ridici pe altii. Orice cariera spre care te calauzeste Dumnezeu va duce la incantare si implinire. Deschide-ti inima spre iubirea si lumina care sunt peste tot in jur. Nu ai de ce sa stai in intuneric si frica cat timp oricum spiritul sfant iti este disponibil sa te iubeasca, sustina si sfatuiasca. Mediteaza la Dumnezeu si permite luminii Lui sa iti lumineze viata ca drumul tau adevarat sa iti fie revelat.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

OCUPA-TE DE LUCRURILE MARUNTE

Poti invata multe lectii din gradinarit, din ingrijirea unei plante sau unor flori. Atunci cand ingrijesti cu atentie o planta ce este la inceput doar un sambure sau seminte, ai credinta si speranta ca intr-o zi va creste, va fi mare, va fi un copac sau va inflori. Inveti sa iei fiecare moment asa cum vine si sa fii total prezent in clipa de fata. Te focusezi pe lucrurile mici si astfel lasi lucrurile mari sa aiba grija singure de ele insele ! Cand ai credinta in Dumnezeu, ai incredere totala ca totul se va coace la momentul divin potrivit. Florile vor inflori, semintele vor incolti sub lumina soarelui iar natura va continua sa se dezvolte. Tot la fel, si tu ai crescut din copil in adult sub ghidarea perfecta divina. Tot ce ai experimentat face parte din laboratorul lectiilor tale de viata, in special daca ai practicat iertarea fata de tine si fata de altii pe acest drum. Uneori oamenii pot cadea in iluzia ca ei detin controlul total cand de fapt planul divin al lui Dumnezeu se deruleaza perfect zi de zi. Tot ce ai de facut este sa te focusezi pe lucrurile mici ce necesita atentia ta imediata si sa lasi pe Dumnezeu sa faca restul !

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.