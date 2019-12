HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru zodii 2 decembrie. Leii sunt plini de optimism, Scorpionii au parte de liniște

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste cu inima deschisa un mesaj al zilei de LUNI 2 DECEMBRIE 2019 cu scop de imputernicire, sustinere si claritate pentru calatoria ta de viata.

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

FEMINITATE

“Permit naturii mele feminine sa straluceasca puternic ca parte valoroasa a identitatii mele.”

Fecioara Maria demonstreaza ca poti fi in acelasi timp puternic dar si cu caracteristici ce izvorasc din partea feminina din tine, indiferent daca esti femeie sau barbat. Felul ei iubitor si dulce de a fi este echilibrat de o viziune clara despre datoria pe care o are in fata vointei lui Dumnezeu. Fie ca esti barbat sau femeie, tu ai in tine o natura feminina si una masculina. Acest mesaj vine la tine ca un indemn sa permiti partii tale feminine sa fie mai prezenta si mai accesibila altora. Feminitatea ta include virtuti precum ingrijitul, bunatatea, blandetea, delicatea, iubirea dar si receptivitatea si intuitia. De fapt, ca sa iti dezvolti darurile spirituale, inclusiv intuitia, este esential sa iti permiti sa primesti si asta include si mesajele divine.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

FAMILIA

“Ma rog pentru familia mea si dau aceasta situatie lui Dumnezeu pentru raspunsuri, sustinere si vindecare.”

Rugaciunile tale pentru familia ta si binele ei au fost auzite de divinitate. Oricare ar fi subiectul de preocupare acum, Dumnezeu are raspunsuri. Intrucat ingrijorarea poate atrage uneori experiente negative, este esential sa dai divinitatii orice anxietate referitoare la cei dragi. Ia un moment chiar acum si respira adanc si expira poverile din familie spre cer lui Dumnezeu, Fecioarei Maria si ingerilor. Pe masura ce eliberezi aceste griji, umple-ti inima cu credinta ca Dumnezeu are, in intelepciunea si iubirea Sa, un plan pentru tine si familia ta. Deseori, rugaciunile primesc raspuns in moduri ilogice pentru mintea umana, deci nu pierde timp ingrijorandu-te despre “cum” se va prezenta solutia. In schimb, ai credinta in Dumnezeu care te iubeste infinit, la fel si pe intreaga ta familie.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

BUCURIE

“Bucurandu-ma de acest moment, eu spun multumesc lui Dumnezeu pentru viata mea.”

Fecioara Maria te ghideaza sa te bucuri cu recunostinta de acest moment si de urmatorul, indiferent prin ce experiente treci. Pe masura ce cultivi abilitatea de a gasi bucurie in clipa prezenta, vei atrage si gasi si mai multe motive de a fi bucuros. In fiecare situatie, tu ai oportunitati sa gasesti binecuvantari. Fericirea ta ii inspira pe altii sa isi transforme propria tristete in bucurie. Poti sa iti rezolvi o situatie curenta si o intrebare alegand calea bucuriei. Ce poate aduce mai mult bucuria pentru sufletul tau si inima ta acum?

