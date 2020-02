HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru zodii 20 februarie. Berbecii trebuie să arate compasiune, Leii văd totul prin ochii iubirii

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

MILA

“Eu sunt bun si intelegator fata de mine si de altii.”

Acest mesaj iti cere sa observi felul in care relationezi cu oamenii, inclusiv cu tine. Daca esti bun si intelegator cu altii, vei avea mai multa stima de sine. In timp ce nu poti controla felul in care altii te trateaza pe tine, mila si compasiunea sunt in general intoarse spre cel ce le emite. Acest mesaj este si o atentionare sa eviti barfa sau critica de sine sau despre altii si sa vorbesti constient in moduri iubitoare si cu imputernicire. Energia superioara generata de cuvintele pozitive te vor curata de negativitate. Aceasta este adevarata semnificatie a expresiei “Nu judeca chiar daca esti judecat.”

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

OPTIMISM

“Ma astept sa se intample lucruri bune si ele se vor intampla!”

Acest mesaj te sfatuieste sa te uiti dupa binecuvantari in situatia ta prezenta, oricat de groaznica ti s-ar parea ca este. Ce ai invatat pana acum din ea? In ce feluri esti mai puternic acum? Pe masura ca poti vedea binecuvantarile, vei atrage si mai multe in viata ta. Fecioara Maria te ghideaza sa iti abordezi viata dintr-o pozitie de recunostinta. Optimismul este o forma de credinta si incredere in Dumnezeu. Studiile arata ca oamenii optimisti se bucura de multe beneficii de sanatate. Poti sa dezvolti acest obicei rugandu-te la Dumnezeu asa : “Doamne, te rog sa ma lasi sa vad aceasta situatie prin ochii Tai.”. Astfel vei putea vedea si tu lumina si iubirea care exista acum in aceasta situatie. Fii optimist cu privire la viitorul tau pentru ca el este creat de deciziile si actiunile din momentul prezent.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

SEMNE

“Ma uit, observ si am incredere in semnele pe care divinitatea le trimite continuu spre mine.”

Acest mesaj iti semnaleaza sa fii atent la semnele care vin spre tine ca raspuns la rugaciunile tale. Acestea pot include un cantec pe care il auzi, cuvinte pe care le citesti, un rand ce iti sare in ochi intamplator, o conversatie pe care o auzi, obiecte ce iti apar in cale total neasteptat si tot asa, posibilitatile sunt nesfarsite. Semnele tind sa se repete pana cand le observ si faci o actiune. Totusi, este posibil sa observi un semn pentru prima data cand ti se prezinta. Ascultand de aceste semne, vei primi mai multa claritate cu privire la participarea continua a divinitatii in viata ta, fapt ce te ajuta sa te simti in siguranta si mai iubit. Poti sa te rogi si pentru clarificare in caz ca nu intelegi un semn. Pana la urma, Fecioara Maria si ingerii vor sa intelegi clar ce iti transmit.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.