HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru zodii 21 februarie. Gemenii primesc cadoul iubirii, Balanțele trebuie să fie blânde

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

FII TU IUBIREA PE CARE DORESTI SA O PRIMESRTI

Calea adevarata ca sa traiesti o viata implinita incepe permitandu-i lui Dumnezeu sa lucreze prin tine si sa binecuvantezi pe toti cei pe care ii intalnesti. Scriptura te invata sa fii un canal prin care Dumnezeu lucreaza ca sa ii atinga pe altii. Dumnezeu lucreaza prin oameni si fluviul de bunatate al lui Dumnezeu curge prin fiecare om. Iisus a fost un model de lipsa de egoism in numele lui Dumnezeu. El nu a venit aici doar ca sa isi vada de interesele Lui. Inima sa a servit si pentru altii pentru ca prin sangele Lui curgea iubirea, iubirea Tatalui. Daca te apropii de Dumnezeu, devii si tu un canal de iubire si pace, iar binecuvantarile pe care le primesti sunt uimitoare, dar sa nu le tii doar pentru tine. Asadar, extinde-ti iubirea. Da cu usurinta spre altii ceea ce ai primit de la Tatal tau Ceresc. Serveste, mergi acel kilometru in plus, incurajeaza pe cei cu inima franta, roaga-te pentru cei ce au nevoie de ajutor. Fii generos. Cand dai din timpul tau, din resursele tale, din banii tai, nu doar ca esti binecuvantat dar multe lucruri bune se intorc spre tine in cai miraculoase si multiple.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

LASA O URMA DE IUBIRE PE UNDE MERGI PE PAMANT

Care iti sunt cele mai dragi amintiri din copilarie cand te bucurai de natura si petreceai timp in compania ei ? Mergeai cu cortul, cu bicicleta, in drumetii ? Acum ca esti adult, relatia ta cu natura trebuie sa evolueze ca sa ii fii un bun protector. De exemplu, sa fii constient ce produse folosesti, ce produse ajung in paduri sau mari, sa eviti chimicalele ce fac rau naturii, sa folosesti produse biodegradabile, toate sunt forme de a manifesta respect si grija pentru mediul pamantesc ce iti gazduieste calatoria pe pamant. Natura si viata implica echilibru si tu esti parte din creatia lui Dumnezeu, asa cum este si tot ce te inconjoara. Asta inseamna si sa actionezi spre beneficiul animalelor si naturii. Si mai inseamna sa fii un bun model de comportament fata de acestea. Dumnezeu a creat totul pentru a fi in armonie divina si este cu adevarat un miracol. Roaga-te sa fii inspirat cu privire la moduri in care poti contribui cu iubire sa protejezi natura atat cat poti tu. Fa actiuni pozitive. Schimbarea incepe cu un prim pas de la usa ta.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

CADOUL LUMINII SI AL IUBIRII

Copiii simt iubirea si lumina divina din ei si din jur iar acesta este unul din multele motive pentru care ei aduc atata bucurie in tot ce fac si sunt. Ca adult, si tu esti la fel de plin de darurile divine de la Dumnezeu. De fapt, acum esti chiar intr-o pozitie mai buna sa impartasesti iubirea si lumina divina cu altii. Poate te simti ghidat sa vorbesti despre iubirea lui Dumnezeu prin cuvantul rostit sau scris. Sau poate ghidarea ta implica sa fii un vindecator, sa echilibrezi si sa ridici pe altii. Orice cariera spre care te calauzeste Dumnezeu va duce la incantare si implinire. Deschide-ti inima spre iubirea si lumina care sunt peste tot in jur. Nu ai de ce sa stai in intuneric si frica cat timp oricum spiritul sfant iti este disponibil sa te iubeasca, sustina si sfatuiasca. Mediteaza la Dumnezeu si permite luminii Lui sa iti lumineze viata ca drumul tau adevarat sa iti fie revelat.

