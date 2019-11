HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru zodii 21 noiembrie. Balanțele trebuie să se bazeze pe credință, Taurii au grație și magnetism

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste cu inima deschisa un mesaj al zilei de VINERI 22 noiembrie 2019 cu scop de imputernicire, sustinere si claritate pentru calatoria ta de viata.

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Fecioara Maria este in special preocupata sa ajute copiii, parintii si pe cei ce au nevoie cel mai mult de dragostea unei mame, indiferent de varsta, precum cei bolnavi sau saraci.



HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

ONESTITATE

“Sunt in contact cu sentimentele mele reale in legatura cu aceasta situatie.”

Ai primit acest mesaj ca raspuns la intrebarile sufletului tau pentru ca Fecioara Maria vede o nevoie pentru o sinceritate de sine. Ce trebuie sa admiti in fata ta pentru o situatie curenta ce te preocupa ? Cand te gandesti la ea, ce sentimente apar la suprafata ? De ce ?

Este important sa iti inventariezi emotiile si gandurile despre orice te confuzeaza, irita sau infricoseaza. Altfel reactionezi in loc sa preiei tu controlul. Desi egoul este inspaimantat sa priveasca mai adanc, este o componenta esentiala de a vindeca aceasta situatie. Acest mesaj te ghideaza sa iti iei timp sa iti evaluezi si intelegi sentimentele. Tine minte : esti indreptatit la ele si ele nu sunt nici rele nici bune. Deseori, sentimentele sunt voci ale ingerilor ce trimit mesaje de la Dumnezeu spre tine.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

GRATIE

“Sunt un om plin cu aceeasi frumusete si perfectiune divina ca toate celelalte creatii ale lui Dumnezeu.”

Ai primit acest mesaj pentru ca Fecioara Maria iti vede frumusetea gratioasa si ea vrea sa te ajute sa o vezi si tu in tine deasemenea. Este un mesaj pentru cresterea increderii de sine si sentimentului de valoare de sine. Pe masura ce te vei simti mai bine despre tine, actiunile tale se vor schimba in directii pozitive care vor crea un climat mai sanatos pentru tine si cei dragi. Astazi imagineaza-ti cum ar gestiona Fecioara Maria fiecare situatie cu care tu te confrunti. Imbiba-te in esenta ei pe masura ce imbratisezi cu gratie tot ce vine spre tine. Gratia ta va genera in mod natural un magnetism care atrage spre tine oameni si experiente minunate.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

ENTUZIASM

“Spre ce simt cea mai multa pasiune, aceea este directia pe care o voi urma.”

Preocuparile tale cu privire la directia spre care sa te focusezi primesc raspuns sugerandu-ti-se sa iti examinezi incotro se afla interesele tale naturale. Ce iti place cel mai mult sa faci ? Ce aspecte trezesc sufletul tau ? Unde ti-ar placea sa aduci o diferenta mai mare ? Acestea sunt pasiunile tale si entuziasmul iti da energie si motivatie sa urmezi actiuni curajoase. Entuziasmul este o energie pozitiva contagioasa si ajuta un om sa se simta bucuros si plin de trairi bune. Fecioara Maria te roaga sa iti stralucesti lumina puternic. Lasa-i pe cei din jurul tau sa stie despre visele, scopurile, sperantele si aspiratiile tale. Zambeste, impartaseste-ti sentimentele si fii autentic si accesibil pentru ca divinitatea si ceilalti oameni sa ti se alature in entuziasmul tau.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.