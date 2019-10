HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru zodii 21 octombrie. Racii trebuie să ierte, Săgetătorii sunt recunoscători

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste cu inima deschisa un mesaj al zilei de LUNI 21 octombrie 2019 cu scop de imputernicire, sustinere si claritate pentru calatoria ta de viata. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

LINISTE

“Intru in tacere pasnica si ascult.”

Raspunsurile pe care le cauti pot fi auzite doar in tacere. Acest mesaj te sfatuieste sa iti creezi timp in solitudine si liniste ca sa poti auzi adevarul. Il vei recunoaste pentru ca trupul tau va rezona cu el. Poti sa ai si o reactie de piele de gaina sau sa simti ca totul se aseaza la locul sau. Stai in tacere cu ochii inchisi si respira adanc. Pune-ti intregul focus pe sunetele batailor inimii si a respiratiei si observa-le cum se incetinesc daca sunt agitate. Apoi pune intrebari si asculta raspunsurile care vin ca ganduri, sentimente si viziuni. Cere ca divinitatea sa iti trimita semne ca sa iti valideze ca ai auzit corect aceste mesaje de deasupra. Urmeaza actiuni acolo unde esti ghidat sa o faci.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

DUMNEZEU

“Ma dau la o parte din cale si abandonez orice nevoie de control ca sa fac loc pentru iubirea vindecatoare a lui Dumnezeu sa curga prin mine si prin aceasta situatie.”

Te-ai rugat pentru ajutor si acum este timpul sa permiti divinitatea sa te asiste. Iubirea si intelepciunea lui Dumnezeu a fost mereu disponibila pentru tine, cu conditia sa ai incredere in vointa sa. Elibereaza orice componente nevindecate din relatia ta cu Creatorul catre Fecioara maria si ingeri, ca sa dezvolti una mai apropiata si bazata pe mai multa incredere. Poate sa insemne sa ai credinta foarte mare, in special daca nu vezi o solutie la situatia ta prezenta la orizont.

Acest mesaj indica faptul ca ai abordat o situatie doar cu mainile tale, incercand sa anticipezi si sa controlezi rezultatul de unul singur. Anxietatea vine din lipsa de credinta in divinitate si in timpul divin, impreuna cu dezamagirea ca alti oameni nu iti urmeaza planurile. Daca abandonezi nevoia sa fii tu scenaristul te va ajuta sa te relaxezi si sa obtii rezultate mai bune. Dumnezeu te poate vindeca precum si situatia ta daca ii permiti sa se ocupe El de tot.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

RESPECT DE SINE

“Ma onorez si ma iubesc prin actiuni sanatoase.”

Fecioara Maria tine profund la tine, la bunastarea ta si la fericirea ta. Ea iti cere sa te respecti suficient de mult incat sa ai grija mare de tine. Tine minte ca esti copilul si creatia lui Dumnezeu. Respectandu-te, tu il onorezi pe Dumnezeu. Raspunsul la o intrebare din prezent consta intr-o alta intrebare : Care cale se simte cu mai mult respect pentru mine si ma face sa ma simt cel mai bine despre mine ? Respectul de sine creste cand actiunile iti sunt aliniate cu credintele tale adevarate. Acest mesaj iti cere sa te opresti din a face orice din care sa simti rusine sau vina si sa iti focusezi atentia pe ce te face sa fii mandru ca esti tu.

