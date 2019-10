HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru zodii 22 octombrie. Gemenii trebuie să aibă răbdare, Scorpionii sunt optimiști

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste cu inima deschisa un mesaj al zilei de MARTI 22 octombrie 2019 cu scop de imputernicire, sustinere si claritate pentru calatoria ta de viata. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

MOMENTUL PREZENT

“Eu sunt complet prezent(a) in aici si acum.”

Ai primit acest mesaj ca o reamintire blanda si delicata sa iti mentii focusul atentie doar pe clipa prezenta, chiar acum. Ai primit in minte vechi amintiri, ai redeschis rani vechi sau te-ai proiectat in viitor in scenarii care ti-au trezit sentimente de vibratie joasa ? Daca da, sa stii ca ratezi propria viata care se desfasoara in aici si acum. Fecioara Maria te ghideaza sa te bucuri de prezent, indiferent ce se intampla in el. Pe masura ce inveti sa extragi binele din binecuvantarile ascunse din fiecare experienta, te vei simti permanent implinit in momentul de acum.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

DUMNEZEU

“Ma dau la o parte din cale si abandonez orice nevoie de control ca sa fac loc pentru iubirea vindecatoare a lui Dumnezeu sa curga prin mine si prin aceasta situatie.”

Te-ai rugat pentru ajutor si acum este timpul sa permiti divinitatea sa te asiste. Iubirea si intelepciunea lui Dumnezeu a fost mereu disponibila pentru tine, cu conditia sa ai incredere in vointa sa. Elibereaza orice componente nevindecate din relatia ta cu Creatorul catre Fecioara maria si ingeri, ca sa dezvolti una mai apropiata si bazata pe mai multa incredere. Poate sa insemne sa ai credinta foarte mare, in special daca nu vezi o solutie la situatia ta prezenta la orizont.

Acest mesaj indica faptul ca ai abordat o situatie doar cu mainile tale, incercand sa anticipezi si sa controlezi rezultatul de unul singur. Anxietatea vine din lipsa de credinta in divinitate si in timpul divin, impreuna cu dezamagirea ca alti oameni nu iti urmeaza planurile. Daca abandonezi nevoia sa fii tu scenaristul te va ajuta sa te relaxezi si sa obtii rezultate mai bune. Dumnezeu te poate vindeca precum si situatia ta daca ii permiti sa se ocupe El de tot.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

RABDARE

“Eu am incredere in timpul divin.”

Timpul lui Dumnezeu este perfect, asta iti reaminteste acest mesaj. Cand te rogi pentru ajutor, aceasta cerinta este mereu auzita si i se aloca raspuns de catre divinitate. Daca rugaciunea ta implica alti oameni, liberul lor arbitru si propriile lor decizii influenteaza timpul in care se intampla rezultatul. Divinitatea stie acest lucru si orchestreaza solutii ingenioase care sosesc la exact momentul potrivit.

Ai primit acest mesaj ca o reamintire sa ai rabdare cu planurile lui Dumnezeu si solutiile lui pentru tine. Daca incerci sa controlezi, fortezi sau impingi propria ta vointa si ambitie, poti rata alternative infinit mai bune. Cere Fecioarei Maria sa te ajute sa iti demonstreze rabdarea ei infinita si ai incredere in timpul divin.

