HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru zodii 23 noiembrie. Berbecii primesc semne, Racii vor să se simtă iubiți

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste cu inima deschisa un mesaj al zilei de SAMBATA 23 noiembrie 2019 cu scop de imputernicire, sustinere si claritate pentru calatoria ta de viata.

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

SEMNE

“Ma uit, observ si am incredere in semnele pe care divinitatea le trimite continuu spre mine.”

Acest mesaj iti semnaleaza sa fii atent la semnele care vin spre tine ca raspuns la rugaciunile tale. Acestea pot include un cantec pe care il auzi, cuvinte pe care le citesti, un rand ce iti sare in ochi intamplator, o conversatie pe care o auzi, obiecte ce iti apar in cale total neasteptat si tot asa, posibilitatile sunt nesfarsite. Semnele tind sa se repete pana cand le observ si faci o actiune. Totusi, este posibil sa observi un semn pentru prima data cand ti se prezinta. Ascultand de aceste semne, vei primi mai multa claritate cu privire la participarea continua a divinitatii in viata ta, fapt ce te ajuta sa te simti in siguranta si mai iubit. Poti sa te rogi si pentru clarificare in caz ca nu intelegi un semn. Pana la urma, Fecioara Maria si ingerii vor sa intelegi clar ce iti transmit.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

CASNICIE

“Fac un angajament sa am o relatie sanatoasa cu Dumnezeu, cu mine si cu partenerul meu de viata.”

Ai primit acest mesaj pentru ca o relatie de cuplu are nevoie de atentia ta iubitoare. Ai fost in dezechilibru in ultimul timp, cu prea mult focus pe munca si pe scopurile intelectuale. Fecioara Maria vine spre tine si te roaga sa opresti ceea ce faci si sa iti pui energia si focusul spre relatia ta sau casnicia ta. De fapt, fa angajamente innoite in toate relatiile tale interpersonale care conteaza. Permite-ti sa iti pese de cei pe care ii iubesti si sa te conectezi din inima cu acestea. Pentru persoanele necasatorite, acest mesaj semnaleaza o schimbare importanta si pozitiva in viata amoroasa, cu conditia sa iti deschizi inima si sa iti permiti sa fii autentic si vulnerabil cu altii. Comite-te sa iti dezvolti relatiile la nivelele cele mai inalte posibile pentru ca ele sa fie pline de iubire.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

MILA

“Eu sunt bun si intelegator fata de mine si de altii.”

Acest mesaj iti cere sa observi felul in care relationezi cu oamenii, inclusiv cu tine. Daca esti bun si intelegator cu altii, vei avea mai multa stima de sine. In timp ce nu poti controla felul in care altii te trateaza pe tine, mila si compasiunea sunt in general intoarse spre cel ce le emite. Acest mesaj este si o atentionare sa eviti barfa sau critica de sine sau despre altii si sa vorbesti constient in moduri iubitoare si cu imputernicire. Energia superioara generata de cuvintele pozitive te vor curata de negativitate. Aceasta este adevarata semnificatie a expresiei “Nu judeca chiar daca esti judecat.”

Citiți mai multe pe Sfatulparintilor.ro.