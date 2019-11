HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru zodii 24 noiembrie. Leii trăiesc momentul prezent, Scorpionii trebuie să aibă răbdare

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste cu inima deschisa un mesaj al zilei de DUMINICA 24 noiembrie 2019 cu scop de imputernicire, sustinere si claritate pentru calatoria ta de viata.

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

MIRACOL

“Am incredere in Dumnezeu ca sa stiu solutia perfecta pentru aceasta situatie.”

Ai cerut miracole si ele iti sunt oferite. Chiar daca tu nu iti poti imagina cum se poate rezolva o situatie din prezentul tau, intelepciunea infinita a lui Dumnezeu contine solutia. Acest mesaj ofera reasigurare ca un miracol se va manifesta pentru tine si cei dragi. El va aparea intr-un mod total neasteptat.

Fecioara Maria iti da putere si sustinere in acest timp. Ea este o sursa de mare confort emotional si vindecare pe toate planurile. Sprijina-te pe ea, bazeaza-te pe ea, in special daca simti ca ti se clatina credinta. Tine minte ca Dumnezeu lucreaza in timpul perfect divin si iti poate da ghidare cu privire la pasii necesari pe care tu sa ii urmezi ca sa iti aduci miracolul aproape.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

SOBRIETATE

“Mintea mea clara se poate focusa si concentra cu usurinta.”

Fecioara Maria iti sustine intentia de a avea un stil de viata cat mai lipsit de toxicitate de orice fel. Ea te calauzeste spre un proces de detoxifiere si te sustine sa alegi sobrietatea, rand pe rand. O minte clara si sobra este mult mai capabila sa se concentreze in timpul meditatiilor si rugaciunilor, in acelasi fel cum un sofer curat din punct de vedere consum alcool poate sa conduca perfect o masina in directia corecta. Rugaciunile tale pentru ajutor in aceasta privinta pot sa reduca sau chiar sa elimine pofte pentru substante nesanatoase, asa incat atitudinea de sobrietate sa fie o alegere placuta si pasnica. Iubirea Fecioarei Maria iti va da sentimente de confort, fericire si dragoste pe care candva le obtineai prin substantele produselor pe care le consumai.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

ADEVARUL

“Eu sunt sincer(a) cu iubire cu mine si cu ceilalti.”

Primesti acest mesaj pentru ca un adevar este cumva ascuns sau retinut din a fi comunicat. Cel mai probabil, tu esti cel/cea care il tine ascuns de tine insuti/insati. Cum te simti cu adevarat despre o situatie care iti vine prima in minte acum ? Acest mesaj te consiliaza ca sa faci un inventar sincer, admitand fata de tine care iti sunt cele mai vulnerabile sentimente. Daca cineva nu este onest cu tine, potrivit pentru tine, corect cu tine, tu stii asta in inima ta. Prima persoana care iti vine in minte este probabil cea implicata intr-o lipsa de sinceritate. Uneori oamenii nu sunt onesti pentru ca fricile lor de conflict ii fac sa spuna vorbe doar ca sa faca pe plac. Alteori, lipsa de sinceritate vine dintr-o mentalitate de lipsa, atunci cand oamenii cred ca trebuie sa isi obtina ceea ce vor pentru ca nu e destul pentru toata lumea.

Ia-ti timp in liniste si meditatie si intreaba-te. Dumnezeu si spiritul sfant iti vor revela adevarul despre o situatie prezenta. Desi adevarul are o componenta subiectiva si fiecare persoana are propria sa opinie, exista o nevoie pentru mai multa onestitate ca sa vindeci si rezolvi o situatie prezenta.

