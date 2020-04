Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru zodii 25 aprilie. Berbecii aleg iubirea, Leii primesc răspunsuri

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna.

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

ALEGE IUBIREA

Tu ai optiuni cu privire la felul in care gestionezi stresul si ingrijorarea. Tu ai puterea sa te scalzi in energia pura a iubirii lui Dumnezeu, alegand sa petreci mai mult timp spunand rugaciuni, citind cuvantul Domnului si in compania altora care il iubesc pe Dumnezeu. Alege sa ai relatii si situatii in care sa te simti cel mai mult ca acasa, adica in pace cu tine si cu altii.

Aminteste-ti ce influenta aveau alti copii asupra ta in copilarie. Cercul tau de prieteni te-a incurajat in feluri pozitive sau au pus presiune negativa pe tine si te-au influentat spre directii distructive ? Chiar si ca adult, tot trebuie sa stai departe de presiunea si influenta nefasta a anturajului.

Te poti simti scaldat in reflectia luminii divina si a iubirii din inima ta. Tu alegi. Asa cum tu alegi ce mancaruri sa mananci, cum alegi hrana care sa iti ingrijeasca cu iubire trupul, tot asa esti ghidart sa iti alegi mediile in care functionezi si oamenii cu care te inconjori. Dumnezeu te ajuta sa faci schimbari in aceste situatii daca te rogi pentru ajutorul Lui si ii urmezi calauzirea.

Foloseste-ti discernamantul cu privire la locurile si oamenii cu care petreci timpul ; se numeste grija de sine. Observa cum reactionezi in functie de situatii. Daca o relatie, un loc, un tipar repetitiv te seaca de bucurie si de energie, este timpul sa te rogi sa apara o schimbare in acest sens.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

AI CREDINTA SA MERGI PRIN USI NOI

Totul in viata are propriul sau sezon : plantele, florile, copacii…si noi! Uneori avem nevoie sa ne indepartam dintr-o situatie curenta chiar daca nu stim ce urmeaza in continuare. Trecem prin permanente schimbari inca de cand ne-am nascut. A ne simti confortabili cu schimbarea ca parte din viata ne ajuta sa fim flexibili in a merge mai departe.

A ne indeparta nu inseamna ca o facem pentru totdeauna, poate fi ceva temporar. A sti cand sa pleci sau sa spui la revedere nu este usor. Totusi, cu ajutorul unei rugaciuni de intarire capeti putere si procesul este mai armonios. Contempla orice din viata ta ce simti ca trebuie sa depasesti, cerand lui Dumne sa iti arate adevarul. Este nevoie de o inima si de o minte deschisa dar si de onestitate din partea ta. Ai incredere ca pasul urmator benefic pentru tine iti va fi revelat si o noua usa ti se va deschide la momentul potrivit.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

IESI DIN ILUZIE, MERGI SPRE ADEVAR

Dorintele si ambitiile noastre pamantesti creaza deseori iluzii, iar noi vedem doar ce vrem sa vedem. Poti sa fii pacalit sa cauti doar scopurile egoului, cum ar fi sa castigi aprobarea altora sau sa incerci sa fortezi sa se intample ceva ce nu este vointa divina pentru tine. Uneori, egoul te poate consilia sa te duci intr-o directie de placere temporara si sa te indeparteze de calea ta divina. Este important sa fii sincer cu tine ca sa poti sa vezi clar adevarul in orice situatie. Adevarul este frumos! Este nevoie de mult curaj sa vezi prin si dincolo de iluzii. Roaga-te pentru claritate si pentru ca spiritul sa iti arate adevarul. Adevarul tau poate fi ceva ce ai negat ani de zile. Deseori, adevarul implica asumarea responsabilitatii in loc de invinovatirea altora. Mediteaza la asta. Poti trai o experienta inaltatoare si eliberatoare ce te va indruma cu gratie spre urmatorii tai pasi autentici.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.