HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru zodii 25 noiembrie. Taurii au nevoie de iertare, Racii caută liniștea

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste cu inima deschisa un mesaj al zilei deLUNI 25 noiembrie 2019 cu scop de imputernicire, sustinere si claritate pentru calatoria ta de viata.

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

RESPECT DE SINE

“Ma onorez si ma iubesc prin actiuni sanatoase.”

Fecioara Maria tine profund la tine, la bunastarea ta si la fericirea ta. Ea iti cere sa te respecti suficient de mult incat sa ai grija mare de tine. Tine minte ca esti copilul si creatia lui Dumnezeu. Respectandu-te, tu il onorezi pe Dumnezeu. Raspunsul la o intrebare din prezent consta intr-o alta intrebare : Care cale se simte cu mai mult respect pentru mine si ma face sa ma simt cel mai bine despre mine ? Respectul de sine creste cand actiunile iti sunt aliniate cu credintele tale adevarate. Acest mesaj iti cere sa te opresti din a face orice din care sa simti rusine sau vina si sa iti focusezi atentia pe ce te face sa fii mandru ca esti tu.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

IERTARE

“Sunt dispus sa eliberez vechi resentimente ca sa ma bucur de viata mea.”

“Afara cu vechiul si bun venit noului” este mesajul primit aici. Daca te simti ca si cum esti prins captiv intr-un vis urat recurent, cauza consta de cele mai multe ori in neiertare. De-a lungul vietii, toata lumea a trait experiente dureroase. Nu esti singurul. Totusi, tu ai alegerea de a continua sa suferi de efectele acestor foste experiente sau nu. Iertarea este agentul de purificare si detoxifiere care sa ti permita sa mergi inainte intr-un nou mod.

Iertarea nu inseamna ca esti de acord cu un comportament negativ. Inseamna pur si simplu ca nu mai esti dispus sa stochezi in tine povara toxica a furiei. Si foarte bine pentru tine daca faci aceasta schimbare masiva de viata. Pana la urma, furia, supararea, judecata ta te afecteaza DOAR PE TINE, nu si pe persoana care a gresit.

Asadar, cheama pe Fecioara Maria pentru ajutor in a elibera poveri vechi emotionale asa : “Fecioara Maria, iti multumesc ca pu mainile tale vindecatoare pe inima si capul meu, ca ma scoti din intunericul judecatilor, a vinei, acuel sau furiei despre altii. Te rog sa ma ajuti sa ma vad pe mine si pe toti ceilalti oameni asa cum ne vezi tu si sa fiu purificat de aceasta noua perceptie.”

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

ADEVARUL

“Eu sunt sincer(a) cu iubire cu mine si cu ceilalti.”

Primesti acest mesaj pentru ca un adevar este cumva ascuns sau retinut din a fi comunicat. Cel mai probabil, tu esti cel/cea care il tine ascuns de tine insuti/insati. Cum te simti cu adevarat despre o situatie care iti vine prima in minte acum ? Acest mesaj te consiliaza ca sa faci un inventar sincer, admitand fata de tine care iti sunt cele mai vulnerabile sentimente. Daca cineva nu este onest cu tine, potrivit pentru tine, corect cu tine, tu stii asta in inima ta. Prima persoana care iti vine in minte este probabil cea implicata intr-o lipsa de sinceritate. Uneori oamenii nu sunt onesti pentru ca fricile lor de conflict ii fac sa spuna vorbe doar ca sa faca pe plac. Alteori, lipsa de sinceritate vine dintr-o mentalitate de lipsa, atunci cand oamenii cred ca trebuie sa isi obtina ceea ce vor pentru ca nu e destul pentru toata lumea.

Ia-ti timp in liniste si meditatie si intreaba-te. Dumnezeu si spiritul sfant iti vor revela adevarul despre o situatie prezenta. Desi adevarul are o componenta subiectiva si fiecare persoana are propria sa opinie, exista o nevoie pentru mai multa onestitate ca sa vindeci si rezolvi o situatie prezenta.

