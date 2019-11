HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru zodii 3 noiembrie. Taurii trebuie să fie puternici, Peștii sunt devotați

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste cu inima deschisa un mesaj al zilei de DUMINICA 3 noiembrie 2019 cu scop de imputernicire, sustinere si claritate pentru calatoria ta de viata. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

ONESTITATE

“Sunt in contact cu sentimentele mele reale in legatura cu aceasta situatie.”

Ai primit acest mesaj ca raspuns la intrebarile sufletului tau pentru ca Fecioara Maria vede o nevoie pentru o sinceritate de sine. Ce trebuie sa admiti in fata ta pentru o situatie curenta ce te preocupa ? Cand te gandesti la ea, ce sentimente apar la suprafata ? De ce ?

Este important sa iti inventariezi emotiile si gandurile despre orice te confuzeaza, irita sau infricoseaza. Altfel reactionezi in loc sa preiei tu controlul. Desi egoul este inspaimantat sa priveasca mai adanc, este o componenta esentiala de a vindeca aceasta situatie. Acest mesaj te ghideaza sa iti iei timp sa iti evaluezi si intelegi sentimentele. Tine minte : esti indreptatit la ele si ele nu sunt nici rele nici bune. Deseori, sentimentele sunt voci ale ingerilor ce trimit mesaje de la Dumnezeu spre tine.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

FII PUTERNIC

“Ma ridic si fac ceea ce trebuie facut.”

Acest mesaj te consiliaza sa iei decizia sa actionezi ferm spre a-ti rezolva o situatie prezenta. Fecioara Maria iti spune ca esti mai puternic decat crezi tu ca esti. Poti chema si fantana puterii lui Dumnezeu ca sa te ridice si sustina. Nu te lasa scufundat in sentimente de victimizare sau pasivitate. Foloseste-ti puterea data de Dumnezeu chiar acum.

Totodata, acest mesaj este si ca un indemn sa te implici intr-o activitate fizica spre a-ti dezvolta un corp puternic si sanatos. Daca te-ai gandit sa lucrezi cu greutati, acest mesaj e o validare in plus ca este timpul sa exersezi corpul fizic mai mult.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

DESCHIDE-TI INIMA

“Imi permit sa simt toata paleta de emotii, in special toate formele de iubire.”

Acesta este un mesaj foarte important pentru oricine il primeste : petrece mai putin timp gandind si analizand si mai mult timp simtind si experimentand. Fecioara Maria iti cere sa iti deschizi mai mult inima. Ea realizeaza ca poti avea unele frici sa nu fii ranit emotional si iti ofera sustinere si confort, suport si ghidare. Din toate componentele caii tale spirituale, a te deschide mai mult pentru a experimenta iubirea este cea mai esentiala. Fa o alegere constienta sa risti sa fii ranit si da drumul zidurilor de aparare emotionala pe care ti le-ai facut. Fii vulnerabil si real si permite altora sa te cunoasca pe tine in varianta ta autentica. Fecioara Maria si Arhanghelul Mihail actioneaza ca un scut protector ca sa fii si deschis dar si protejat in acelasi timp.

