HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru zodii 5 decembrie. Taurii au nevoie de sănătate, Fecioarele trebuie să acorde importanță relației

HOROSCOP. Primeste cu inima deschisa un mesaj al zilei de JOI 5 DECEMBRIE 2019 cu scop de imputernicire, sustinere si claritate pentru calatoria ta de viata.

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

INGRIJIRE

“Divinitatea are grija de mine si eu imi mentin inima deschisa pentru a avea si eu grija de mine, de ceilalti si de lume.”

Fecioara Maria iti trimite acest mesaj ca o reamintire ca ea tine mult la tine si la familia ta. Desi uneori te poti simti singur, esti mereu protejat si ingrijit. Cand viata este stresanta, totusi, asa cum poate a fost in ultima perioada pentru tine, poti sa nu simti prezenta iubitoare si binecuvantarea Fecioarei Maria. Deci reciteste acest mesaj ca sa te ajute sa stii ca iubirea divina este aici pentru tine. Acest mesaj iti cere sa iti mentii inima deschisa si sa continui sa ai grija si tu de altii, chiar daca ti se pare ca esti folosit sau neapreciat. Tine minte ca drumul tau spiritual este acela de a fi iubitor si de folos, nu sa ii schimbi pe altii. Cu toate acestea, nu ai de ce sa stai in situatii sau relatii toxice. Poti sa nutresti intentii si sentimente bune pentru cineva in timp ce esti in afara relatiei cu persoana.

Cel mai important, ai grija de tine, suflet drag. Fa-ti timp pentru tine si fa activitati care sunt importante pentru sanatatea ta, fericirea ta si starea ta generala de bine.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

SANATATE

“Rugaciunile mele pentru miracole vindecatoare au fost auzite si primesc raspuns.”

Acest mesaj vine la tine ca o reasigurare ca rugaciunile pe tema sanatatii si vindecarii au atins cerurile taramurilor superioare. Ele pot primi raspuns diferit decat te astepti insa este important sa ramai alert si deschis la sentimentele tale intuitive care te vor ghida cu privire la pasii de urmat. Urmeaza-i chiar daca pari ilogici sau fara legatura cu rugaciunile tale. Fecioara Maria iti trimite tie si celor dragi binecuvantarile ei. Ca si ea, si tu poti primi si transmite energia magnifica vindecatoare a iubirii de la Creator. Poti sa simti chiar sa inveti de la vindecatori energetici profesionisti si apoi sa predai si tu iar acest mesaj te asigura ca aceast directie de viata este in totalitate sustinuta de divinitate.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

RUGACIUNE

“In loc sa ma ingrijorez, ma rog pentru aceasta situatie ca divinitatea sa mi aduca solutii reale si bune.”

Acest mesaj iti reaminteste de efectul pozitiv si puternic al rugaciunii si iti cere sa o aplici pentru situatia ta prezenta. Este cu atat mai adevarat daca te simti blocat, confuz, fara putere sau in orice fel de durere. Abandoneaza si preda aceste sentimente joase catre divinitate si cere interventie divina. Apoi asculta cu atentie mesajele pe care le primesti prin sentimente noi, semne, idei, oameni. Cand te ingrijorezi despre o situatie, tu de fapt atragi mai multa negativitate si trairi de victima. Asadar, ingrijorarea da nastere la mai multe motive de ingrijorare! In contrast, cand te rogi, tu atragi spre tine cea mai puternica forta din Univers. Fecioara Maria iti aminteste sa iti transformi grijile in rugaciuni spunand “Doamne Dumnezeule, te rog sa ma ajuti cu aceasta situatie …. Iti multumesc pentru acest ajutor!” si sa iti simti inima plina cu El. Vei vedea o eliberare emotionala imediata.

