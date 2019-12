HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru zodii 9 decembrie. Leii trebuie să se ferească să pozeze în victime, Berbecii găsesc răspunsuri în iubire

HOROSCOP. Primeste cu inima deschisa un mesaj al zilei de LUNI 9 DECEMBRIE 2019 cu scop de imputernicire, sustinere si claritate pentru calatoria ta de viata.

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

“Iubirea este raspunsul tuturor intrebarilor mele.”

Acest mesaj iti reaminteste ca adevarata ta dorinta este sa te simti iubit si ca aceasta stare iti este oferita continuu de catre Dumnezeu, Iisus, Fecioara Maria si ingeri. Inconjoara-ti situatia curenta si relatiile cu iubire care va elibera conexiunile de ego si atasamentele. Cand te rogi pentru iubire ca sa vindece o situatie, Dumnezeu trimite ingerii iubirii alaturi de tine si vezi rezultate miraculoase. Fecioara Maria te sfatuieste sa folosesti doar cuvinte iubitoare cand vorbesti, gandesti sau scrii. Evita discutiile pesimiste cu tine sau cu altii pentru ca este esential pentru tine sa te inconjori cu cea mai inalta energie disponibila. Facand astfel, vei fi martorul unor vindecari miraculoase, vei experimenta noi oportunitati si vei atrage relatii minunate.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

MILA

“Eu sunt bun si intelegator fata de mine si de altii.”

Acest mesaj iti cere sa observi felul in care relationezi cu oamenii, inclusiv cu tine. Daca esti bun si intelegator cu altii, vei avea mai multa stima de sine. In timp ce nu poti controla felul in care altii te trateaza pe tine, mila si compasiunea sunt in general intoarse spre cel ce le emite. Acest mesaj este si o atentionare sa eviti barfa sau critica de sine sau despre altii si sa vorbesti constient in moduri iubitoare si cu imputernicire. Energia superioara generata de cuvintele pozitive te vor curata de negativitate. Aceasta este adevarata semnificatie a expresiei “Nu judeca chiar daca esti judecat.”

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

CASNICIE

“Fac un angajament sa am o relatie sanatoasa cu Dumnezeu, cu mine si cu partenerul meu de viata.”

Ai primit acest mesaj pentru ca o relatie de cuplu are nevoie de atentia ta iubitoare. Ai fost in dezechilibru in ultimul timp, cu prea mult focus pe munca si pe scopurile intelectuale. Fecioara Maria vine spre tine si te roaga sa opresti ceea ce faci si sa iti pui energia si focusul spre relatia ta sau casnicia ta. De fapt, fa angajamente innoite in toate relatiile tale interpersonale care conteaza. Permite-ti sa iti pese de cei pe care ii iubesti si sa te conectezi din inima cu acestea. Pentru persoanele necasatorite, acest mesaj semnaleaza o schimbare importanta si pozitiva in viata amoroasa, cu conditia sa iti deschizi inima si sa iti permiti sa fii autentic si vulnerabil cu altii. Comite-te sa iti dezvolti relatiile la nivelele cele mai inalte posibile pentru ca ele sa fie pline de iubire.

