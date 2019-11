HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru zodii 9 noiembrie. Racii trebuie să fie atenți în cuplu, Taurii trebuie să aibă încredere

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste cu inima deschisa un mesaj al zilei de SAMBATA 9 noiembrie 2019 cu scop de imputernicire, sustinere si claritate pentru calatoria ta de viata.

HOROSCOP. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Fecioara Maria este in special preocupata sa ajute copiii, parintii si pe cei ce au nevoie cel mai mult de dragostea unei mame, indiferent de varsta, precum cei bolnavi sau saraci.



HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

RUGACIUNE

“In loc sa ma ingrijorez, ma rog pentru aceasta situatie ca divinitatea sa mi aduca solutii reale si bune.”

Acest mesaj iti reaminteste de efectul pozitiv si puternic al rugaciunii si iti cere sa o aplici pentru situatia ta prezenta. Este cu atat mai adevarat daca te simti blocat, confuz, fara putere sau in orice fel de durere. Abandoneaza si preda aceste sentimente joase catre divinitate si cere interventie divina. Apoi asculta cu atentie mesajele pe care le primesti prin sentimente noi, semne, idei, oameni. Cand te ingrijorezi despre o situatie, tu de fapt atragi mai multa negativitate si trairi de victima. Asadar, ingrijorarea da nastere la mai multe motive de ingrijorare ! In contrast, cand te rogi, tu atragi spre tine cea mai puternica forta din Univers. Fecioara Maria iti aminteste sa iti transformi grijile in rugaciuni spunand “Doamne Dumnezeule, te rog sa ma ajuti cu aceasta situatie …. Iti multumesc pentru acest ajutor !” si sa iti simti inima plina cu El. Vei vedea o eliberare emotionala imediata.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia TAUR

INCREDERE

“Eu stiu ca Dumnezeu, in intelepciunea Sa si iubirea Sa infinita, imi raspunde la rugaciuni acum.”

Ai primit acest mesaj pentru ca ai nevoie de reasigurari ca totul este in regula. Mesajul iti cere sa crezi ca asa va fi cu adevarat. Relaxandu-te cu credinta si avand incredere in inteligenta infinita a lui Dumnezeu, tu deschizi poarta raspunsurilor pentru rugaciunile tale. In acest fel, esti mai receptiv ca sa auzi ghidaream divina care iti da instrumente intuitive cu privire la pasii viitori care sut benefici de urmat. Pe masura ce faci acest lucru, aduci in calea ta rezultate divine.

Acest mesaj iti promite o rezolutie favorabila la situatia ta curenta chiar daca este diferita de asteptarile tale. Fecioara Maria te roaga cu iubire sa te dai la o parte din cale pentru ca lucrarea lui Dumnezeu sa se manifeste. Cedeaza orice frici, ingrijorari sau dorinte de a controla rezultatul final. Ai incredere in intelepciunea si in iubirea lui Dumnezeu pentru tine.

HOROSCOP. Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

IUBIREA

“Iubirea este raspunsul tuturor intrebarilor mele.”

Acest mesaj iti reaminteste ca adevarata ta dorinta este sa te simti iubit si ca aceasta stare iti este oferita continuu de catre Dumnezeu, Iisus, Fecioara Maria si ingeri. Inconjoara-ti situatia curenta si relatiile cu iubire care va elibera conexiunile de ego si atasamentele. Cand te rogi pentru iubire ca sa vindece o situatie, Dumnezeu trimite ingerii iubirii alaturi de tine si vezi rezultate miraculoase. Fecioara Maria te sfatuieste sa folosesti doar cuvinte iubitoare cand vorbesti, gandesti sau scrii. Evita discutiile pesimiste cu tine sau cu altii pentru ca este esential pentru tine sa te inconjori cu cea mai inalta energie disponibila. Facand astfel, vei fi martorul unor vindecari miraculoase, vei experimenta noi oportunitati si vei atrage relatii minunate.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.