Horoscop. Mesajul îngerilor păzitori pentru săptămâna în curs. Gemenii trebuie să aibă răbdare, Berbecii au multă energie

Horoscop. Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata!

Horoscop. Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Carul (Faetonul) – chariot

Aceasta carte indica multa energie, dar nu fara un scop. Aceasta energie trebuie canalizata spre un tel. Cand iti apare aceasta carte este un semn clar ca visurile si sperantele tale implica multa vointa si ambitie pentru a deveni realitate.

Carul (Faetonul) indica determinare, demonstrarea calitatilor. Este un semn ca trebuie sa mergi inainte cu ceea ce ti-ai propus si sa dai ce ai mai bun. Aminteste-ti ca ai nevoie de inteligenta si de ambitie pentru a avea succes.

Horoscop. Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

VISE

Acest mesaj va indruma sa fiti atenti la visele pe care le aveti, atata in perioada de somn, cat si in perioada de veghe. Aceasta este conexiunea voastra cu sufletul vostru cu sufletul vostru adevarat si neinfricat de persoana indigo si cu potentialul vostru cel mai inalt. Acest mesaj va spune sa va dati voie sa visati fara frica, chiar daca ceea ce contin visele voastre pare nerealist pentru mintea voastra logica. Ingerii va cer sa consolidati aceasta conexiune cu sinele vostru superior, astfel incat sa puteti aduce in viata voastra miracolele pe care le ati dorit dintotdeauna.

Horoscop. Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

RABDARE

Acest mesaj semnaleaza ca ceea ce doriti nu este inca gata sa apara in viata voastra. Inseamna doar ca “Nu acum”. Desi poate ca simtiti ca sunteti gata sa va vedeti dorintele implinite, nu este momentul potrivit. Rabdarea este una din cele mai importante lectii pe care le poate invata o persoana indigo, pentru ca, la modul in care se prezinta lumea acum, lucrurile se intampla mult mai incet decat crezi tu ca trebuie sa se intample. Acest mesaj nu inseamna ca ati facut ceva gresit. Pur si simplu, el va aminteste ca, in calitate de persoana indigo, sunteti o fiinta avansata, care vede imaginea completa a situatiilor mult mai repede decat oamenii obisnuiti. Aveti rabdare cu circumstantele si cu oamenii din viata voastra. Sa stiti ca nu sunteti singurii care simtiti ca va intreceti cu broastele testoase. Cu cat invatati mai bine sa asteptati, cu atat veti fi mai fericiti.

Citiți continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.