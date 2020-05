Horoscop. Mesajul îngerilor păzitori pentru 18-24 mai. Berbecii au o misiune personală, Leii trebuie să ierte

Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

MISIUNEA PERSONALA

“Misiunea ta personala este sa slujesti intr-un mod care iti aduce multa bucurie si aduce bucurie si altora. Nu iti face griji in legatura cu gasirea misiunii personale. Focalizeaza-te mai intai pe slujirea unui scop si apoi scopul te va sluji.”

Acest mesaj vine ca o reamintire ca nu trebuie sa lupti pentru a-ti gasi rostul. Nu iti face griji privind modul in care sa castigi bani intr-o cariera importanta. Nu fii preocupat de parasirea unei slujbe sau profesii sau de gasirea uneia noi. Mai bine urmeaza calea dorintelor, talentelor si pasiunilor tale firesti, cu intentia deplina de a aduce bucurie pentru tine si pentru altii. Misiunea personala nu trebuie sa fie definita sau calculata exact. Este un proces.

Semnificatii suplimentare : lasa orice grija referitoare la bani sau cariera in seama lui Dumnezeu si ingerilor ; esti pe calea cea buna pe tema implinirii personale ; ceea ce faci bine acum este o parte din misiunea ta personala.

Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

NU AI DE CE SA ITI FACI GRIJI

“Esti in siguranta si aceasta situatie este sub controlul perfect al providentei si al ordinii universale. Strecoara doar ganduri si emotii pline de iubire in aceasta situatie, pentru a te asigura ca cel mai bun rezultat posibil va aparea fara efort.”

Ingerii ti-au trimis acest mesaj pentru ca iti faci griji fara sa fie nevoie. Ingrijorarea este o forma de rugaciune care atrage spre tine ceea ce nu iti doresti. Lasa-ti preocuparile in seama rezolvarii divine pentru ca intr-adevar nu ai de ce sa te ingrijorezi. De fapt, grijile ti-ar putea crea o profetie care chiar sa se implineasca.

Semnificatii suplimentare : toate lucrurile sunt mult mai bune decat iti imaginezi ; roaga ingerii sa te elibereze de griji ; un rezultat fericit este inevitabil ; evita sa te ingrijorezi, pentru ca emotiile negative te pot trage in jos ; ingerii sunt alaturi de tine si totul merge bine.

Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

OBSERVA SEMNELE

“Da, semnele pe care le-ai primit sunt trimise din ceruri. Noi lasam in drumul tau pene, monede si alte semne, pentru a-ti aminti ca esti iubit si ca nu esti niciodata singur.”

Ingerii ti-au trimis acest mesaj pentru a te ajuta sa intelegi semnele pe care le-ai primit in ultima vreme. Aceste semne includ pene, monede, fluturi, pasari sau alte viziuni repetitive ce te fac sa te gandesti la ingeri si la ajutorul divin. Ei ti-au trimis in mod deliberat aceste semne pentru a te instiinta ca iti sunt aproape – protejandu-te, iubindu-te si calauzindu-te.

Semnificatii suplimentare : persoane iubite plecate in ceruri iti spun “Te iubesc!” ; observa si crede in semnele repetitive pe care le primesti drept confirmare ca esti pe drumul cel bun ; ai incredere ; urmeaza semnele care te calauzesc catre implinirea dorintei inimii tale.

Citiți mai multe pe SFATULPARINTILOR.RO