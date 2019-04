HOROSCOP. Mesajul îngerilor păzitori pentru 16-21 aprilie 2019. Gemenii trebuie să fie pregătiți pentru o nouă mutare, Berbecii sunt pregătiți să o ia de la capăt

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele de la ingerii pazitori ai fiecarei zodii pentru saptamana 15-21 aprilie 2019. Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

HOROSCOP. Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

HOROSCOP. Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata !

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.

HOROSCOP. Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

PUNCT SI DE LA CAPAT

“Te afli la sfarsitul unui ciclu de viata. Cheama ingerii sa te calauzeasca spre urmatorul pas. Fericirea te asteapta acum.”

Este posibil sa te simti trist uneori ca si cum ti s-ar frange inima fara sa stii de ce. Sa stii ca noi, ingerii, iti suntem aproape chiar acum. Noi iti aratam cum fiecare noua etapa de viata iti aduce beneficii chiar daca uneori iti este greu sa te desprinzi de etapa anterioara si poate nici nu vezi situatiile disfunctionale in care erai si care trebuie sa se incheie pentru a lasa loc pentru ceva mai bun. Lasa-te inspirat sa termini un proiect pe care l-ai tot amanat sau ai mai multa grija de propria fiinta.

Este important pentru tine sa iti exprimi sentimentele in procesul unei tranzitii de la o etapa la alta. Poti tine un jurnal, poti vorbi prietenilor de incredere, te poti alatura unui grup de sprijin sau poti vorbi cu noi, ingerii. Observa-ti tendintele autodistructive ce pot aparea dintr-o invinovatire gresit directionata. Te vom ajuta sa ai mai multa grija si iubire de sine daca ne vei chema in ajutor. Ori de cate ori ai nevoie de o imbratisare, cheama-ne si te vom cuprinde cu aripile noastre.

HOROSCOP. Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

REANALIZEAZA O SITUATIE

“Paza buna trece primejdia rea. Priveste mai profund aceasta situatie inainte de a merge mai departe.”

Ai cerut calauzire din Ceruri si ti s-a dat. Aceasta situatie nu ti se potriveste. Anumite informatii vitale au fost ascunse, deci vei avea nevoie sa sapi mai adanc si sa pui mai multe intrebari celor implicati. Ai incredere in senzatiile pe care le resimti, fiindca eu comunic cu tine prin ele. Te rog sa nu iti faci griji ca aceasta situatie ar fi singura oportunitate pe care o ai. Nu este asa. Te asteapta ceva mai bun, dar mai intai trebuie sa te eliberezi. Aminteste-ti ca naturii nu ii place golul. Prin urmare, trebuie sa creezi un gol si atunci noua situatie ti se va dezvalui. Fireste, iti trebuie curaj si credinta pentru a renunta la o situatie in care ai interese legitime. Iata de ce trebuie sa ne chemi, pe mine si pe ceilalti ingeri, pentru a te ajuta sa rami tare si ferm in adevarul tau. Meriti situatii pline de iuire si nu trebuie sa accepti nimic mai putin.

HOROSCOP. Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

TIMPUL PENTRU UN NOU SPATIU

“Urmeaza o mutare fericita intr-o casa noua, spatiu nou sau loc nou de munca. Aceasta mutare va aduce o noua energie pozitiva.”

Da, este vremea unei mutari. Noi lucram cu ceilalti ingeri ai tai pentru a-ti tine spiritul si energia la inaltime in cursul acestei mutari. Desi poate sa ti se para ca aceasta mutare cere mult efort, cand lucrezi cu noi si cu alti ingeri vei simti ca este o bucurie. Te vom ajuta sa gasesti un loc nou si apoi te vom sprijini cu toate detaliile necesare. Ii vom ajuta si pe ceilalti membri ai familiei tale sa se adapteze acestei mutari. Cere doar ajutor !

Tot ce iti cerem este sa ai credinta si incredere. Ai incredere ca Dumnezeu si ingerii iti vor gasi locul potrivit si perfect pentru tine. Daca te vei hotari asupra unui anumit loc si se dovedeste nepotrivit, inseamna ca noi iti putem oferi altceva mai bun. Asteapta-te sa aiba loc minuni care sa iti permita sa faci aceasta schimbare. Ramai pozitiv, nu te amagi cu iluzii sau ganduri superficiale si nu gandi cu zgarcenie. Iti vom usura calea si te vom ajuta sa intalnesti oameni noi care sa iti lumineze drumul.

