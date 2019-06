HOROSCOP. Mesajul îngerilor păzitori pentru 18-23 iunie 2019. Gemenii trebuie să-și revizuiască viața, Berbecii sunt nevoiți să privească dincolo de situație

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele de la ingerii pazitori ai fiecarei zodii pentru saptamana 17-23 iunie 2019 adresate de aceasta data tuturor persoanelor indigo. Si tu poti fi o persoana indigo, adica o persoana cu vibratie sensibila care capteaza usor energiile si starile celor din jur.

HOROSCOP. Sufletele indigo au inceput sa vina pe pamant incepand cu anii 1968. Sunt foarte creativi, au un nivel de constiinta ridicat, nu tolereaza usor regulile si obiceiurile vechi, se razvratesc si vor o lume mai buna. Uneori nu se simt adaptati in lumea in care traiesc, simt frustrare si furie pentru ca vor altceva pentru care sunt dispusi sa faca orice. Ei simt ca sunt speciali si ca sunt aici cu o misiune si ii cauta instinctiv pe cei asemenea lor. Chiar daca nu esti convins, si tu poti fi un suflet indigo daca esti nascut dupa 1968 si te regasesti in aceste caracteristici. Mai multe despre persoanele indigo – asa cum poti fi si tu ! – gasesti AICI.

HOROSCOP. Pentru ca misiunea sufletelor indigo este speciala pe pamant si nu e mereu usoara, ingerii le sunt alaturi cu o mana de ajutor. Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

HOROSCOP. Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

HOROSCOP. Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata !

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

HOROSCOP. Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

PRIVESTE DINCOLO DE SITUATIE

Ca persoana indigo, este posibil ca intr-o situatie sa ramaneti prinsi in emotii si sa va simtiti stresați sau înspăimântati. Acest mesaj va reamintește ca viata va continua cu mult dupa ce voi veti fi trecut prin aceasta provocare si veti fi uitat-o cu desăvârșire! Îngerii va cer sa va concentrați pe lucrurile bune din viata voastra su sa vedeti dincolo de ceea ce se intampla in jurul vostru. Unul din cele mai bune moduri de a gasi o rezolvare este prin a va elibera de situatie si a va da voie sa fiti ușurați. Faceti-va timp sa va relaxați si imaginati-va cum va fi cand aceasta perioada de încercări se va fi terminat. Aveti incredere ca îngerii va aud rugăciunile foarte clar si ca va vor ajuta sa rezolvați fiecare aspect din aceata situatie.

HOROSCOP. Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

SCOPUL DIVIN

Acest mesaj puternic se refera la misiunea voastra aici, pe Pamant. Scopul Divin este ceva ce ati ales sa experimentați la nivel de suflet, inainte sa veniti in aceasta viata. Cand primiti acest mesaj, raspunsul la intrebarea voastra are legatura cu împlinirea vietii si cu lecțiile sufletului. Alegeti calea care va duce mai aproape de scopul vostru si lasati diversiunile trecătoare si temporare. Scopul Divin al persoanelor indigo este sa genereze schimbările de care are nevoie planeta noastra si sa ajute la crearea unei noi societăți bazate pe integritate, adevar si cooperare. Acest mesaj este un mesaj de la îngeri, care va spune sa va dati seama cat de puternic si esențial este rolul vostru in aceasta lume. Aceasta este chemarea voastra sa va preluați rolul conducator.

HOROSCOP. Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

AUTOANALIZA

Mesajul acesta va cere sa va revizuiți viata. Îngerii va îndruma sa va vedeti ca fiind luptătorul spiritual, fiinta indigo care sunteti de fapt. E asa usor sa va uitati inapoi, la acțiunile voastre si sa va simtiti vinovați pentru lucurile pe care le-ati facut si care i-au suparat pe altii. Dar momentul acela a trecut si nu este nevoie sa duceti mai departe cu voi acea energie. Vedeti-va ca pe un suflet Divin care face absolut tot ce poate, in circumstanțele date de existenta voastra. Ca persoana indigo, sunteti facuti sa luptați impotriva a ceea ce nu mai slujește omenirea, iar pentru asta nu e nevoie decat sa fiti voi insiva. Recunoașteți ce e cel mai important pentru voi si cereți îngerilor sa va îndrume către acele obiective si dorințe.

