HOROSCOP. Mesajul îngerilor păzitori pentru 2-8 septembrie 2019. Racii trebuie să caute liniștea în natură, Capricornii se simt împliniți în relație

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele de la ingerii pazitori ai fiecarei zodii pentru saptamana 2–8 septembrie 2019. Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

HOROSCOP. Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.



HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

“Fii gata oricand de actiune si nu-l lua pe NU drept raspuns. Asteapta-te sa apara solutii miraculoase.”

Esti pe calea cea buna ! Desi s-ar putea sa ti se para ca iti trebuie mai mult timp si mai multe eforturi, continua sa iti faci bine treaba. Fa pasi clari spre rezultatul dorit. Uneori este nevoie de flexibilitate, atunci cand vrei sa iti atingi scopul. Dar in acest caz, trebuie sa iti pastrezi cu fermitate convingerea. Compromisul va slabi planul divin pe care doresti sa il manifesti.

Rezista imboldului de a ceda sau de a face placere altora. In cele din urma, acele persoane vor fi multumite de rezultat. Tu urmezi propria ta cale divina si altii s-ar putea sa nu iti impartaseasca viziunea. Fa tot ce poti sa explici aceasta viziune celor implicati, dar nu te simti obligat sa iti aperi actiunile. Tu vii spre lumina, stii ce faci, iar noi, cei din Ceruri, suntem aici ca sa te sprijinim deplin.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

“Mersul la scoala, studiul si educatia de orice fel te ajuta sa iti indeplinesti misiunea si dezvoltarea personala. Ingerii te vor calauzi si te vor ajuta in acest sens.” Iti recomandam cu tarie sa iti continui educatia pentru ca informatiile si experienta acumulata vor grabi indeplinirea misiunii personale. S-ar putea sa iti faci griji in privinta mijloacelor necesare pentru continuarea studiilor dar noi te asiguram ca toate vor veni la vremea lor. Acest proces educational iti va aduce mari satisfacii si rasplata. Iti imbogateste intelegerea propriei puteri spirituale, iti accelereaza memoria si motivatia in indeplinirea misiunii personale. Te vor calauzi catre profesorii, scolile, cartile, fondurile, programele si toate resursele care acum iti sunt disponibile din belsug.”

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

“Esti dezorientat si nehotarat pentru ca nu ai informatii suficiente. Cerceteaza sau cere sfatul unui expert inainte de a lua o decizie.”

Te-ai simtit ca si cum ai fi incercat sa iti prinzi coada, uitandu-te cand la o optiune cand la alta. Aceasta nehotarare te epuizeaza. Motivul pentru care esti dezorientat este ca nu ai suficiente informatii pentru a lua o decizie in cunostinta de cauza. Optiunile par sa fie prea asemanatoare acum, insa dupa ce ai facut cercetari suplimentare, decizia va deveni mai clara. Mai intai, cere lui Dumnezeu si ingerilor sa iti patrunda visele si sa iti dea mai multe informatii. Apoi, imagineaza-ti cum te-ai simti luand o decizie. Apoi, observa cum reactioneaza corpul tau atunci cand incerci optiuni diferite. Daca simti vreo tensiune in abdomen sau la maxilar, e un semn ca ceva nu merge cum trebuie. Daca inima iti tresalta de bucurie, este un semn ca esti pe drumul cel bun. Inainte de a lua decizia finala, cere sfatul prietenilor si invatatorilor intelepti, a caror experienta si intuitie te pot calauzi.

