HOROSCOP. Mesajul îngerilor păzitori pentru 4-10 noiembrie 2019. Berbecii au parte de aventuri în afaceri, Peștii trebuie să aleagă calea ușoară

HOROSCOP. Iata mesajele de la ingerii pazitori ai fiecarei zodii pentru saptamana 4-10 noiembrie 2019.

Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

HOROSCOP. Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

HOROSCOP. Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata !

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

HOROSCOP. Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

AVENTURI DE AFACERI

“Ai incredere si mergi mai departe cu o idee de afacere sau cu o oportunitate in cariera.”

Ai cautat si cerut in Univers o schimbare in cariera, o revigorare sau sa ai propria ta afacere. Acest mesaj iti transmite ca ideile tale recente sunt valide si ca poti avea incredere in intuitia ta in legatura cu cariera ta. Vei primi o propunere pentru o promovare sau un nou job ori un nou proiect sau orice alta forma de oportunitate profesionala. Ia-ti timp sa meditezi despre dorintele tale adevarate profesionale pentru ca se pregatesc mai multe optiuni pentru tine.

Alte interpretari : noua ta idee de afaceri va avea succes / actioneaza concret spre cariera pe care o visezi / scrie-ti un plan si actioneaza conform lui / ai incredere in instinctul tau despre orice aspect profesional / o schimbare pozitiva de cariera este in lucru pentru tine / afacerea ta curenta va avea parte de o tranzitie sanatoasa spre o alta etapa de dezvoltare

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

FIICA

“Raspunsul la o intrebare sau rugaciune a ta implica o fiica.”

Acest mesaj semnifica faptul ca o persoana de sex feminin care este mai tanara decat tine, se prea poate sa fie fiica ta, are un rol de pivot intr-un raspuns la o intrebare sau dorinta a ta. Ea este foarte intuitiva si stie cum sa te ajute, indiferent cati ani are, poate fi oricat de mica, si nou nascuta. Petrece timp suplimentar cu fiica ta ca sa va intariti legatura si deschide-ti inima pentru aceasta iubire speciala. Pe masura ce aceasta relatie iti umple inima, intreaga ta viata va avea beneficii.

Alte interpretari : o persoana care iti este ca o fiica are nevoie de atentia ta acum / sufletul unui copil fetita inca nenascut iti trimite iubire / un copil din ceruri care a fost de sex feminin pe pamant este cu tine ca un inger pazitor / focuseaza-te sa iti vindeci relatia parinte – copil, indiferent daca tu esti parintele sau copilul / permite copilului interior sa se joace si joaca-te si tu cu el / da orice griji despre fiica ta divinitatii care o protejeaza si vegheaza sa ii fie bine / daca esti de sex feminin, vei primi un mesaj de la parintii tai, indiferent daca traiesc sau nu

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

TU AI PUTEREA NECESARA !

“Foloseste-ti abilitatile ca sa rezolvi o situatie. Chiar poti !”

Primesti acest mesaj ca o reamintire ca esti cu mult mai puternic decat realizezi. Poate ca te-ai simtit victimizat in ultimul timp. Ei bine, zanele vor ca tu sa stii ca indiferent ce varsta ai, educatie, sex, pregatire, tu ai o putere personala incredibila. Desi zanele sunt creaturi divine foarte mici, ele canalizeaza forta lui Dumnezeu si a Universului ; la fel poti face si tu ca sa rezolvi orice aspect te preocupa, sa te vindeci sau sa manifesti o nevoie materiala. Tot ce ai de facut este sa crezi.

Alte interpretări: da drumul invinovatirii altora, cauta solutii ; condu energia vindecatoare universala prin palmele tale si pune-le pe corp acolo unde ai nevoie ; implica-te in exercitii fizice care sa te intareasca ; urmeaza-ti ghidarea interioara ca sa rezolvi o situatie ; fii activ pentru orice subiect care este foarte drag inimii tale ; rosteste-ti adevarul in fata altora.

